『SUMMER SONIC 2023』に出演したENHYPEN(P)&(C)BELIFT LAB Inc.

韓国の7人組グループ・ENHYPENが19、20日、初めて音楽フェス『SUMMER SONIC 2023』の東京・大阪公演に出演した。

ENHYPENは東京・幕張メッセ(19日)と大阪・舞洲ソニックパーク(20日)で開催された同フェスのマウンテンステージに登場。パワフルながらも清涼なエネルギーで観客を魅了した。デビュー後、日本の音楽フェスティバルに初めて出演した彼らは、バンドライブで計12曲を熱唱し、完成度の高い公演を繰り広げた。

「Tamed-Dashed [Japanese Ver.]」と「Attention, please!」でステージをスタートさせたENHYPENは「以前から『SUMMER SONIC』に参加したいと思っていました。雰囲気が本当にすごいです。皆さんと一緒に熱い夏を楽しもうと思います。準備できましたか?」と日本語であいさつした。

続けて日本オリジナル曲「Always」、「Forget Me Not」と「Polaroid Love」、「One and Only」、「TFW(That Feeling When)」をパフォーマンし、ロックバージョンで生まれ変わった「Bite Me」に続き「Blockbuster」、「Karma」ではさわやかな歌声を披露した。最後は「Blessed-Cursed [Japanese Ver.]」と「Future Perfect(Pass the MIC) [Japanese Ver.]」でステージを締めくくった。

ENHYPENは「Polaroid Love」と「Karma」を歌う際、力強い合唱で応える観客とひとつになった舞台を作り、「Attention, please!」のギターソロ区間ではバンド演奏のリズムに合わせて踊るなど舞台をひたすら楽しむ姿を見せた。特に大阪公演では、現地ランドマークであるグリコのネオンサインのようなポーズを取るなど、会場を盛り上げた。東京公演では「One and Only」でピカチュウと共演し、スペシャルなコラボステージに大きな歓声が沸き起こった。

ENHYPENは「今日皆さんと共にしたすべてのステージがとても楽しかった。 一緒にいてくれてありがとう。9月にENHYPENの2回目のワールドツアー『FATE』を通じて初の日本ドームツアーとして京セラドーム大阪と東京ドームに立つ予定なので、楽しみにしていてください。これからもたくさん期待していてください」とメッセージしステージを終えた。

2020年11月に韓国でデビューしたENHYPENは今年1月、大阪・京セラドーム大阪でK-POP第4世代アーティスト最速となる単独ドーム公演を開催。そして、今回は第4世代ボーイグループ最速となる東京ドーム公演を実現させる。

関連キーワード 音楽