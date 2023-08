歌手で俳優の錦戸亮のライブBlu-ray/DVD『RYO NISHIKIDO LIVE TOUR 2022 “Nocturnal”』が、10月25日にリリースされることが決定した。

本ツアーは、昨年リリースした3rdアルバム『Nocturnal』を携え、昨年10月18日から12月20日にかけて開催。そのうち、12月1日に行われた東京・府中の森芸術劇場公演が収録される。

特別仕様盤(2Blu-ray or 2DVD+フォトブック)は、ツアー全公演を追った60分にわたるドキュメンタリー映像を収録した特典ディスクと、100Pスペシャルフォトブック付き。初回限定盤(2Blu-ray or 2DVD)の特典ディスクには、全公演MC集と活動メイキング映像が収められ、通常盤(Blu-ray or DVD+CD)にはNocturnalライブ音源を収録したアルバムCDが付く。

購入者応募特典として、11月12日に大阪・Zepp Namba、11月15日に東京・Zepp Hanedaでリリース記念スペシャルイベント開催が決定。応募抽選で招待される。10月23日からは全国ファンクラブツアー『RYO NISHIKIDO Fan Club Tour 2023 “Untitled”』を開催することが決まっている。

2019年に自主レーベル「NOMAD RECORDS」を設立し、今年でソロ活動4周年を迎える錦戸は、これまでに約90公演ものコンサートを開催してきた。俳優業と並行して活動しているが、今年後半はアーティスト「錦戸亮」としての活動に力を入れる。

■Blu-ray/DVD『RYO NISHIKIDO LIVE TOUR 2022 “Nocturnal”』収録曲

01. dusk

02. input

03. Tokyoholic

04. ノマド

05. ツキノハナシ

06. ジンクス

07. Shabby

08. デジャヴ

09. ヒトメボレ

10. Half Down

11. ヤキモチ

12. Good time

13. 絵本

14. Silence

15. output

16. ホンキートンクラプソディ

17. オモイデドロボー

18. ノクターナルアニマルズ

19. I don’t understand

20. ラストノート

■購入者応募特典スペシャルイベント

関西公演:11月12日(日)午後1時~:大阪・Zepp Namba

関東公演:11月15日(水)午後7時~:東京・Zepp Haneda

