X JAPAN/THE LAST ROCKSTARSのYOSHIKIが20日、東京・六本木のグランドハイアット東京で開催した『EVENING/BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW』全16公演を完走し、トータル8000人を魅了した。

最終日は、X JAPANのベーシスト・HEATHが特別ゲストとして登場。YOSHIKIと共に「Rusty Nail」を演奏し、割れんばかりの歓声が沸き起こった。

演奏曲は日替わりで、X JAPANの代表曲「Say Anything」「ENDLESS RAIN」や、YOSHIKIのソロ名曲「Anniversary」、アニメ『進撃の巨人 Season 3』のオープニングテーマ「Red Swan」、母へ捧げる自身の最新曲「Requiem」などを披露した。後半日程では、X JAPANが7月28日に8年ぶりにリリースした新曲「Angel」を生演奏し、美しい旋律で観客を酔わせた。

このほかにも、牧阿佐美バレエ団とのコラボレーション、ストリングスやシンガーとの共演、世界のトップレベルのモデルがYOSHIKIMONOに身を包んで会場を歩ファッションショーも華を添え、YOSHIKIのドラムソロパートでは、レーザーやLEDライトを使った豪華絢爛な大迫力のステージを見せた。

今回のショーでは、YOSHIKIによる客席の練り歩きやカーテンコールでのファンとの触れ合いが4年ぶりに復活。興奮のあまりYOSHIKIの手を強く握ってしまう観客もいたため、ショーの開催中、2度にわたって手を負傷したが、痛みを顔や態度に出さずに全16公演を完走した。

毎年恒例のチャリティオークションでは、私物ジャケットやストールなど21点が落札された。中でも、THE LAST ROCKSTARSのアーティスト写真でYOSHIKIが着用した私物ジャケットは、1000万円で落札されるなど、これまで以上に盛り上がりを見せた。オークションの売り上げは、YOSHIKIが運営する米国非営利公益法人501(c)(3)「YOSHIKI FOUNDATION AMERICA」を通じて全額寄付される。

