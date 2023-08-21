xikers、10月に日本初の単独ライブ開催決定 WOWOWで生配信も
2023年8月21日 15時00分 (8月21日 16時06分更新)
韓国の10人組ボーイズグループ・xikers（サイカース）が、10月に日本で初めてのショーケース『xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN』を開催することが決定した。
今年3月、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューした同グループ。ATEEZ（エイティーズ）のデビューから5年ぶりにKQ Entertainmentからデビューしたxikersは、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。
今回、日本で初めてショーケースを日本と大阪で開催することが決定。また、同ツアーの中から、東京公演のファイナルステージをWOWOWで独占生中継される。
■『xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN』
●大阪公演
日時：10月5日（木） 午後6時開場／午後7時開演
場所：大阪・Zepp Osaka Bayside
●大阪公演
日時：10月5日（木） 午後6時開場／午後7時開演
場所：大阪・Zepp Osaka Bayside
●東京公演
日時：10月7日（土） 午後6時開場／午後7時開演
会場：東京・Zepp Haneda
日時：10月7日（土） 午後6時開場／午後7時開演
会場：東京・Zepp Haneda
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