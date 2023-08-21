『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』に出演が決まったBOYNEXTDOOR （P）&（C）KOZ ENTERTAINMENT

5月に韓国のHYBE傘下レーベルからデビューした6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、9月30日に千葉・幕張メッセで開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN／WINTER』に出演することが決定した。BOYNEXTDOORは日本のファッションイベント初出演となる。

韓国を代表する男性ソロアーティストで音楽プロデューサーのZICOが設立したKOZエンターテインメント初のグループとしてデビューしたBOYNEXTDOORは、SUNGHO（ソンホ）、RIWOO（リウ）、JAEHYUN（ジェヒョン）、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAK（ウナク）からなる6人組。5月30日に韓国でデビューし、7月に初来日。9月には1st EP『WHY..』でのカムバックも予告している。

このほか、「NIGHT DANCER」がグローバルヒットし、動画総再生数50億回を超すimaseの出演が決定。Seventeen MODELとして日向坂46の“絶対的エース”小坂菜緒が出演することも決まった。これまでに発表されている出演者は以下のとおり。

■Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN／WINTER』出演者

▼MODEL

アリアナさくら／安斉星来／井桁弘恵／生駒里奈／江野沢愛美／王林／大谷凜香／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小栗有以（AKB48）／香川沙耶／加藤ナナ／川口ゆりな／貴島明日香／ギャビー／久間田琳加／玖瑠実／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／しゅう／白宮みずほ／鈴木ゆうか／せいら／高橋ひかる／Taki（FAKY）／武田玲奈／田中芽衣／鶴嶋乃愛／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／中町綾（中町兄妹） ／なごみ／那須ほほみ／浪花ほのか／Niki ／生見愛瑠／華村あすか／林芽亜里／原田都愛（Girls2）／Hina（FAKY）／藤井サチ／藤岡舞衣／藤田ニコル／本田仁美（AKB48）／丸山礼／南りほ／宮本茉由／村上愛花／村重杏奈／矢吹奈子／山崎紘菜／莉子／若月佑美／渡邉理佐 ほか

▼Seventeen MODEL

永瀬莉子／小坂菜緒（日向坂46）／田鍋梨々花／平美乃理／大友樹乃／藤村木音／広瀬まのか／上坂樹里／加藤栞／瀬戸琴楓／入江美沙希／相羽星良／秋本レイラニ／市ノ瀬アオ／森崎美月／葛西杏也菜／河村ここあ／佐藤不二子／石川花／滝口芽里衣／月島琉衣

▼GUEST

浦野秀太（OWV） ／綱啓永／中川勝就（OWV）／野村康太／藤岡真威人／藤原大祐／宮世琉弥／もーりーしゅーと ほか

▼ARTIST

imase ／Girls2 ／STAYC／BOYNEXTDOOR／宮世琉弥 ほか

▼MC

山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄 ほか

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