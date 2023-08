韓国俳優のアン・ボヒョンの日本公式ファンクラブがきょう、21日にリニューアルオープンした。

韓国ドラマ『梨泰院クラス』をはじめ、『マイネーム:偽りと復讐』、『ユミの細胞たち』、『生まれ変わってもよろしく』などの話題作に出演し、韓国のみならず日本でも注目を集めているアン・ボヒョン。

リニューアルオープンするファンクラブでは、会員限定の動画、ブログ等の限定コンテンツの配信や、バースデーメールの送付、イベントやファンミーティングのチケット先行販売など、スペシャルな特典が受け取れるほか、ファンクラブの入会特典も。

また、ファンクラブ会員限定で、今年4月にインドネシア・バリで撮影した写真集&DVD『アン・ボヒョンHoliday in Bali』の発売を記念したスペシャル来日イベント『Ahn Bohyun Premium Event in Japan ~A Bali Trip with You~』(9月29日開催)のチケット先行販売が開始される。

■『Ahn Bohyun Premium Event in Japan ~A Bali Trip with You~』

日時:9月29日(金)午後5時半開場/午後6時半開演

会場:東京・江戸川区総合文化センター

