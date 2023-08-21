『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』デジタル配信、Blu-ray・DVD発売へ
2023年8月21日 11時59分 (8月21日 13時05分更新)
今年のゴールデンウイーク直前の4月28日に初日を迎えてから、いまなお全国の劇場で上映中の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が、今週23日よりダウンロード先行販売、9月6日より4K UHD、Blu-ray、DVDで発売＆各種（Blu-ray、DVD、デジタル）レンタルが開始となる。
イルミネーションと任天堂が共同で制作した、人気IP「スーパーマリオ」のアニメーション映画は、 8月6日時点で興行収入135.3億円を突破し、今年公開された作品の第1位、洋画アニメ作品では歴代興行成績第2位となる大ヒットを記録している。
各種パッケージ商品（ブルーレイ+DVD、4K Ultra HD＋ブルーレイ、ブルーレイ＋DVD、スチール・ブック仕様 4K Ultra HD＋ブルーレイ）に収録される特典映像には、「キャスト紹介」「レベル別攻略法」「映画の舞台 徹底ガイド」「“PEACHES”リリック･ビデオ」「アニャが伝授するリーダーの心得」を予定。なお、パッケージセル商品の初期出荷分には、任天堂制作のゲーム紹介リーフレット「マリオの世界を大冒険」が封入（無償・数量限定）される。
■ダウンロード販売
8月23日より、Amazon Prime Video、APPLE TV+、U-NEXT、Google Play、J:COMオンデマンド、Lemino ビデオマーケットほかにて販売開始
■デジタルレンタル（TVOD）
9月6日より、Amazon Prime Video、APPLE TV+、U-NEXT、Google Play、J:COMオンデマンド、Lemino、ビデオマーケット、Hulu、music.jpほかにてレンタル開始
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