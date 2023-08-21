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永瀬拓矢王座が準決勝に進出　将棋のＪＴ杯

2023年8月21日 05時10分 (8月21日 05時10分更新)
　将棋日本シリーズ、第４４回ＪＴプロ公式戦は１９日、新潟市で２回戦第１局が指され、先手の永瀬拓矢王座（３０）が１４７手で山崎隆之八段（４２）に勝ち、準決勝に進んだ。
　永瀬王座は１０月２１日、大阪市で決勝進出を懸け、藤井聡太ＪＴ杯覇者―菅井竜也八段の勝者と対戦する。

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