『ALL Johnnys' Jr. 2023 わっしょいCAMP! in Dome』が開催

総勢約200人の東西ジャニーズJr.が出演する合同コンサート『ALL Johnnys' Jr. 2023 わっしょいCAMP! in Dome』が20日、東京ドームで開催された。最年少出演者6歳から28歳までのジャニーズJr.が参加し、7月の京セラドーム大阪公演とあわせ、4公演で20万人を動員。3時間におよぶ同公演は有料生配信も実施された。

ジャニーズJr.単独での東西ドーム公演は2000年10月15日の23年ぶり、東京ドーム公演は2019年8月8日以来、4年ぶりの開催となる。今回、演出をKAT-TUNの亀梨和也が担当。ジャニーズ初の試みとして、アンコール部分の動画撮影とSNS共有を解禁された。

末澤誠也(Aぇ! group)の「東京ドーム!ラスト騒げ!」の力強いあおりからスタートした同公演。少年隊、SMAPや嵐など、そうそうたる先輩たちの楽曲はもちろん、各グループごとのオリジナル曲、各グループからの選抜メンバーによるシャッフルコーナー、VSコーナー、和コーナーなど趣向をこらしたステージを展開。ジャニーズの新星たちがダンスやアクロバット、ラップやバンドなど、さまざまな個性を発揮した。

ラストは高橋優斗(HiHi Jets※高=はしごだか)が「たのしかったですか!わっしょい!わっしょい!」とぶちあげると「ここにいるみなさん、配信をみてくださったみなさんが我々にエネルギーをくれました。ありがとうございます」と感謝。ラストは手をつなぎ、「俺たちが!」の掛け声のもと「ジャニーズJr.!」と会場とひとつとなった。

昨日、開設されたジャニーズJr.公式インスタグラムではアンコールでインスタグラムライブも実施され、最高14万人以上が見守る大盛況ぶり。MCではジャニーズJr. Official Website開設もサプライズ発表された。

■セットリスト

overture

M1 「FIRE BEAT」(Kis-My-Ft2)

M2 「LIPS」(KAT-TUN)

M3 「WAになっておどろう」(V6)

M4 「LIFE ~目の前の向こうへ~」(関ジャニ∞)

M5 「REAL DX」(タッキー&翼)

~グループコーナー~

M6 「FRONTLINE」(HiHi Jets)

M7 「Lil miracle」(Lil かんさい)

M8 「センセーション」(SpeciaL)

M9 「PRIDE」(Aぇ! group)

~シャッフル~

M10 シャッフル前つなぎ~「ライオンハート」(SMAP)

M11 「Real Face/One Love」(KAT-TUN/嵐)

M12 「キミアトラクション」(Hey! Say! JUMP)

M13 「オモイダマ/GUTS!」(関ジャニ∞/嵐)

M14 「S.C」(ジャニーズJr.)

M15 「MUSIC FOR THE PEOPLE」(V6)

~VSコーナー~

M16 a.VS INTER~b.「まいったネ 今夜」(少年隊)、c.「Secret Agent Man」(Secret Agent)、d.「アンダルシアに憧れて」(近藤真彦)

M17 「Fun! Fun! Fun!」(ジャニーズJr.)

~MC~

~シャッフル~

M18 a.「CANDY ~Can U be my BABY~」(Sexy Zone/中島健人ソロ)、b.「Chu Chu Chu!」(テゴマス)、c.「REAL ME」(Kis-My-Ft2※藤ヶ谷太輔、北山宏光)

M19 「青春アミーゴ」(修二と彰)

M20 「Hysteria」(SixTONES)

M21 「Distance」(Kis-My-Ft2)

M22 「Special Order」(SixTONES)

~グループコーナー~

M23 「奇跡が起きるとき」(美 少年)

M24 「Reach for the sky」(AmBitious)

M25 「Journey Must Go On」(少年忍者)

M26 「シャウト」(7 MEN 侍)

M27 「Dial Up」(関西ジャニーズJr.※)「この青空は忘れない」(ジャニーズJr.)

~和コーナー~

M28 a.2nd Overture~b.「日本よいとこ摩訶不思議」(少年隊)、c.「スシ食いねェ!」(シブがき隊)、d.「お祭り忍者」(忍者)

M29 「weeeek」(NEWS)

M30 a.「月夜ノ物語」(KinKi Kids※堂本光一ソロ)、b.「ichiban」(King & Prince)、c.「JAPONICA STYLE」(SixTONES)

~あおりコーナ~

M31 a.「Happiness」(嵐)、b.「Lady ダイヤモンド」(Sexy Zone)、c.「アホ新世界」(関西ジャニーズJr.)、d.「おいで、Sunshine!」(HiHi Jets / 美 少年)、e.「関西アイランド」(関西ジャニーズJr.)、f.「勇気100%」(光GENJ)、g.「Can do! Can go!」(V6)

M32 「夜空ノムコウ」(SMAP)

M33 「All Together Love」(ジャニーズJr.)

~アンコール~

M1 明日に向かって(ジャニーズJr.)。

