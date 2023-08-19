◇１９日 ヤクルト―中日（神宮）

両チームのスターティングメンバーが発表された。プロ通算２０００安打まで残り４本としている中日・大島洋平外野手（３７）は２戦連続でベンチスタート。背中の張りの影響で、１８日の同カードは欠場していた。

球団記録の２９試合連続安打をマークしている岡林勇希外野手（２１）は「１番・中堅」で出場。先発は高橋宏斗投手（２１）で今季６勝目を目指す。

【中日】

１番・中・岡林

２番・遊・石垣

３番・左・細川

４番・三・石川昂

５番・一・ビシエド

６番・捕・木下

７番・右・川越

８番・二・村松

９番・投・高橋宏

【ヤクルト】

１番・三・武岡

２番・遊・長岡

３番・二・山田

４番・右・サンタナ

５番・一・オスナ

６番・左・沢井

７番・捕・古賀

８番・中・丸山和

９番・投・高橋

