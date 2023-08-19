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2000安打まで残り4本の大島洋平は2戦連続ベンチ　先発の高橋宏斗は6勝目を目指す【中日スタメン】

2023年8月19日 17時24分

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立浪監督（右）、和田コーチ（中）と話す大島

立浪監督（右）、和田コーチ（中）と話す大島

◇１９日　ヤクルト―中日（神宮）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。プロ通算２０００安打まで残り４本としている中日・大島洋平外野手（３７）は２戦連続でベンチスタート。背中の張りの影響で、１８日の同カードは欠場していた。
　球団記録の２９試合連続安打をマークしている岡林勇希外野手（２１）は「１番・中堅」で出場。先発は高橋宏斗投手（２１）で今季６勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・石垣
３番・左・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・右・川越
８番・二・村松
９番・投・高橋宏
【ヤクルト】
１番・三・武岡
２番・遊・長岡
３番・二・山田
４番・右・サンタナ
５番・一・オスナ
６番・左・沢井
７番・捕・古賀
８番・中・丸山和
９番・投・高橋
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