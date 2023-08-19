2000安打まで残り4本の大島洋平は2戦連続ベンチ 先発の高橋宏斗は6勝目を目指す【中日スタメン】
2023年8月19日 17時24分
◇１９日 ヤクルト―中日（神宮）
両チームのスターティングメンバーが発表された。プロ通算２０００安打まで残り４本としている中日・大島洋平外野手（３７）は２戦連続でベンチスタート。背中の張りの影響で、１８日の同カードは欠場していた。
球団記録の２９試合連続安打をマークしている岡林勇希外野手（２１）は「１番・中堅」で出場。先発は高橋宏斗投手（２１）で今季６勝目を目指す。
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・石垣
３番・左・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・右・川越
８番・二・村松
９番・投・高橋宏
【ヤクルト】
１番・三・武岡
２番・遊・長岡
３番・二・山田
４番・右・サンタナ
５番・一・オスナ
６番・左・沢井
７番・捕・古賀
８番・中・丸山和
９番・投・高橋
【中日】
１番・中・岡林
２番・遊・石垣
３番・左・細川
４番・三・石川昂
５番・一・ビシエド
６番・捕・木下
７番・右・川越
８番・二・村松
９番・投・高橋宏
【ヤクルト】
１番・三・武岡
２番・遊・長岡
３番・二・山田
４番・右・サンタナ
５番・一・オスナ
６番・左・沢井
７番・捕・古賀
８番・中・丸山和
９番・投・高橋
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