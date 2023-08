織田裕二

世界陸上選手権が19日、ハンガリーの首都ブダペストで開幕。連日TBS系列で生中継されるが、ネット上では前回のオレゴン大会で“卒業”した俳優・織田裕二のいない中継への違和感が相次いだ。

織田は1997年のアテネ大会から13大会、フリーアナウンサー中井美穂とともにメインキャスターを務めてきた。今回はTBSの江藤愛、石井大裕の両アナウンサーが総合司会を務める。

午後3時の中継が始まると、X(旧ツイッター)では「う~ん。やっぱり織田裕二と中井美穂の居ない世界陸上は、ワクワク感が80%減退してる。。。」「多分、『何か物足りないな』って感じる人ばかりなんだろうな」「織田裕二の良かったところは、日本人以外もシッカリ応援してたし、楽しんでたところ」など懐かしむ声も。

さらに中継のテーマ曲が織田裕二の「All my treasures」から星野源の「生命体」(TBSが放送するアジア大会も使用)に替わったことも拍車を掛けた。「Qちゃん(現地で解説の高橋尚子さん)も大好き。星野源の歌も素晴らしいと思います。でも俺の世界陸上はこれじゃない。織田裕二と中井さん、そしてテーマソングはAll my treasuresなんだよなぁと改めて感じたオープニング」「せめてAll my treasuresだけは使って欲しかった。テレ朝のウルトラソウルのように染み着いてるのに」などの声も相次いだ。