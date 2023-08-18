速報
トライアスロンの北條巧
関連キーワード
スポーツ庁、水連に事実確認 元幹部への利益相反指摘で
日本水泳連盟の元幹部が、スポーツ庁の事業を巡って同連盟の「利益相反ポリシー」に違反した恐れがあると弁...
8月18日
捻挫の渡辺はメンバー外 バスケＷ杯前最後の強化試合
日本バスケットボール協会は１８日、男子ワールドカップ（Ｗ杯）に向けたスロベニア代表との強化試合（１９...
竹沢が女子自由形２冠 全国高校総体第２７日
全国高校総体（インターハイ）第２７日は１８日、北海道立野幌総合運動公園プールなどで行われ、競泳の女子...
ハンドボール、日本が白星発進 五輪女子アジア予選、インド破る
ハンドボールのパリ五輪女子アジア予選第２日は１８日、広島市のマエダハウジング東区ＳＣで行われ、開催国...
夏の甲子園、１９日に準々決勝 前回覇者の仙台育英など調整
第１０５回全国高校野球選手権大会は１９日、甲子園球場で準々決勝４試合が行われる。１８日は３回戦を突破...
西郷真央、９アンダーで単独首位 ＣＡＴレディース第１日
ＣＡＴレディース第１日（１８日・神奈川県大箱根ＣＣ＝６６３８ヤード、パー７２）海外遠征のため、約２カ...