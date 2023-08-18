関ジャニ∞の最新シングル「オオカミと彗星」が、初週売上15.5万枚を売り上げ、8月15日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： オオカミと彗星 ／ 関ジャニ∞

2位： Tell Me ／ FANTASTICS from EXILE TRIBE

3位： Summer Riot ～熱帯夜～/Everest ／ THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

4位： That That That ／ BLACK IRIS

5位： メダチタガリアン ／ 世が世なら!!!

6位： I HATE U ／ ASP

7位： FOCUS ON-NIJISANJI SINGLE COLLECTION-セラフ・ダズルガーデン(Dive to the Future!!/Will be) ／ セラフ・ダズルガーデン

8位： THE IDOLM@STER SHINY COLORS“CANVAS”05(Imitation Ghost) ／ ストレイライト

9位： 眩耀夜行 ／ スリーズブーケ[日野下花帆(楡井希実),乙宗梢(花宮初奈)]

10位： SMILEY-Japanese Ver.-(feat.ちゃんみな) ／ YENA

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ(2023/8/21付：集計期間:2023年8月7日〜8月13日)＞

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