ENHYPEN初日本ドームツアー連動イベント『ENHYPEN - The Red String of FATE - in OSAKA/TOKYO』開催

韓国の7人組グループ・ENHYPENの初日本ドームツアーENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN』に連動したイベント『ENHYPEN - The Red String of FATE - in OSAKA/TOKYO』が、東京と大阪で開催されることが決定した。

ENHYPENは2回目のワールドツアーの日本公演として、9月2・3日に大阪・京セラドーム大阪、同13・14日に東京ドーム公演を行う。

コンサート連動型イベント『ENHYPEN - The Red String of FATE - in OSAKA/TOKYO』では、従来のコンサート観覧やツアー関連商品の購入だけにとどまらず、拡張された新しい体験をファン届ける。イベントタイトル『The Red String of FATE』は「運命の赤い糸」の意味で、ENHYPENとファンをつなぐ強い絆を表す。

大阪では今月25日から梅田の商業施設「HEP FIVE」とコラボレーションし、ENHYPENが館内をジャック。いたるところに大型フラッグや大型フォトパネル、等身大パネルが設置され、ENHYPENの楽曲が館内BGMとして流れる。限定セルフィーフォトカードのプレゼントキャンペーンをはじめとしたさまざまな企画も展開される予定。

大阪・心斎橋オーパでは9月1日~18日まで、写真展『ENHYPEN - The Red String of FATE - Photo Exhibition "MANIFESTO to FATE"』を開催する。昨年から今年にかけて開催されたワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’』や、7月29・30日に開催された韓国・ソウル公演の模様を収めた写真の数々が展示される。

東京・赤坂で行われる『ENHYPEN -The Red String of FATE - in AKASAKA』では、TBSとコラボレーション。赤坂の街に隠されたメンバーたちのエピソードにまつわるクイズラリーを9月8~14日、9月22~10月1日の2つの期間で開催する。エリア周辺にはフォトスペースや、コラボドリンク、お土産スイーツを楽しめる特別なキッチンカーも。クイズラリーの参加に必要になるリーフレットは、きょう18日よりENHYPEN Weverse Shop JAPANで販売開始となる。

K-POPボーイグループの中でデビューから最速で東京ドーム公演を開催する9月13・14日には、東京ドームシティ内の黄色いビルでファンのためのパーティー『ENHYPEN - The Red String of FATE - PARTY in TOKYO』が行われる。公演の前後で1日2回開かれるパーティーでは、ENHYPENの楽曲を使用したDJプレイやオリジナルフォトスポットを楽しむことができるほか、本パーティー限定のウェルカムカード(セルフィーフォトカード+手書きメッセージ)がプレゼントされる。

東京公演にあわせて、9月5~24日まで三越前福島ビルで写真展『ENHYPEN - The Red String of FATE - Photo Exhibition "MANIFESTO to FATE"』が開催されることも決定した。

いずれのイベントも詳細は、ENHYPENの公式サイトで随時公開される。

