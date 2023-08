米電気自動車メーカーのテスラやX(旧ツイッター)を経営する起業家のイーロン・マスクさん(52)が17日夜、自身のXで「Just arrived in amezing Japan(素晴らしい日本に到着しました)」と来日を報告した。

X上では「Welcome to Japan」「X Japan」「JapanX」などの反応のほか、日本の食文化やアニメ、ゲーム好きを公言していることから「Elon going to play Pokemon!(イーロンはポケモンをプレーする)」「Getting some manga?」「Get the sushi」など、マスクさんの来日目的や思惑を推理する声が相次いだ。