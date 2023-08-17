今季初の4連勝へ2戦連続サヨナラ打の宇佐見真吾がプロ入り初「一塁」3番でスタメン【中日スタメン】
2023年8月17日 17時27分
◇17日 中日―巨人（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表された。今季初の4連勝を目指す中日は、打撃が好調な宇佐見真吾捕手が「3番・一塁」でスタメン出場。宇佐見の一塁でのスタメン出場は、1軍ではプロ入り初。前日の巨人戦（バンテリン）で球団記録を更新する27とし、連続試合安打を継続している岡林勇希外野手は「1番・中堅」で出場。先発の松葉貴大投手は今季2勝目を目指す。
【巨人】
1番・右・長野
2番・二・吉川
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・秋広
6番・一・中田翔
7番・中・ブリンソン
8番・捕・岸田
9番・投・菅野
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・龍空
3番・一・宇佐見
4番・三・石川昂
5番・右・細川
6番・左・大島
7番・捕・木下
8番・二・村松
9番・投・松葉
【巨人】
1番・右・長野
2番・二・吉川
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・秋広
6番・一・中田翔
7番・中・ブリンソン
8番・捕・岸田
9番・投・菅野
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・龍空
3番・一・宇佐見
4番・三・石川昂
5番・右・細川
6番・左・大島
7番・捕・木下
8番・二・村松
9番・投・松葉
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