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今季初の4連勝へ2戦連続サヨナラ打の宇佐見真吾がプロ入り初「一塁」3番でスタメン【中日スタメン】

2023年8月17日 17時27分

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16日の巨人戦でサヨナラ打を放ち喜ぶ代打宇佐見

16日の巨人戦でサヨナラ打を放ち喜ぶ代打宇佐見

◇17日　中日―巨人（バンテリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。今季初の4連勝を目指す中日は、打撃が好調な宇佐見真吾捕手が「3番・一塁」でスタメン出場。宇佐見の一塁でのスタメン出場は、1軍ではプロ入り初。前日の巨人戦（バンテリン）で球団記録を更新する27とし、連続試合安打を継続している岡林勇希外野手は「1番・中堅」で出場。先発の松葉貴大投手は今季2勝目を目指す。
【巨人】
1番・右・長野
2番・二・吉川
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・秋広
6番・一・中田翔
7番・中・ブリンソン
8番・捕・岸田
9番・投・菅野
【中日】
1番・中・岡林
2番・遊・龍空
3番・一・宇佐見
4番・三・石川昂
5番・右・細川
6番・左・大島
7番・捕・木下
8番・二・村松
9番・投・松葉
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