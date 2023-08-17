16日の巨人戦でサヨナラ打を放ち喜ぶ代打宇佐見

◇17日 中日―巨人（バンテリン）

両チームのスターティングメンバーが発表された。今季初の4連勝を目指す中日は、打撃が好調な宇佐見真吾捕手が「3番・一塁」でスタメン出場。宇佐見の一塁でのスタメン出場は、1軍ではプロ入り初。前日の巨人戦（バンテリン）で球団記録を更新する27とし、連続試合安打を継続している岡林勇希外野手は「1番・中堅」で出場。先発の松葉貴大投手は今季2勝目を目指す。

【巨人】

1番・右・長野

2番・二・吉川

3番・遊・坂本

4番・三・岡本和

5番・左・秋広

6番・一・中田翔

7番・中・ブリンソン

8番・捕・岸田

9番・投・菅野

【中日】

1番・中・岡林

2番・遊・龍空

3番・一・宇佐見

4番・三・石川昂

5番・右・細川

6番・左・大島

7番・捕・木下

8番・二・村松

9番・投・松葉

