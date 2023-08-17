日本航空の赤坂祐二社長（６１）が１７日までに共同通信のインタビューに応じ、国内の地方路線の充実に意欲を示した。離島など、交通の便が悪い地方空港への就航を検討し「隅々までインバウンド（訪日客）を誘致するようなインフラを作りたい」と語った。

北海道で自然や異文化を体験できる旅行商品をつくったり、鹿児島県・奄美大島の環境保全を支援したりして、日航が自ら需要を生み出す。地域と継続的に関わる「関係人口を増やす」（赤坂氏）ことで、２０２５年度にはレジャーなどによる国内の旅客数を１９年度比で１割引き上げる。

子会社の北海道エアシステムが２３年冬にも、札幌・丘珠―根室中標津線に就航する。赤坂氏は地方を結ぶこ...

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