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１７日の木曽川鵜飼と小瀬鵜飼が増水で中止に　長良川鵜飼は実施予定

2023年8月17日 11時05分 (8月17日 11時05分更新)
伝統の長良川鵜飼

伝統の長良川鵜飼

　大雨による増水の影響で、愛知県犬山市の木曽川鵜飼、岐阜県関市の小瀬鵜飼はいずれも１７日夜の中止を決めた。岐阜市の長良川鵜飼は行われる予定。

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