551蓬莱「チルド豚まん」など値上げ 4個840円→920円に 焼売・ちまきやイートインも
2023年8月16日 18時45分 (8月16日 20時05分更新)
551蓬莱は16日、9月1日より「チルド豚まん」などの商品を値上げすると発表した。
公式サイトに「価格改定のお知らせ」を掲載し、「この度、諸経費及び原材料高騰により、9月1日より、チルド商品とイートインメニューの価格を改定させていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と記した。
チルド商品の価格改定例を示し、「イートイン商品について詳しくは各店舗係員まで」「通信販売についてはオンラインショップ、電話受付までおたずねください」と伝えた。
■チルド（冷蔵）商品価格改定（一例）※税込
・チルド豚まん4個入 1箱 840円→920円
・チルド焼売10個入 1箱 750円→800円
・チルドエビ焼売20個入 1箱 1100円→1200円
・チルド551ちまき3個 1箱 1170円→1200円
・チルド豚まん4個入 1箱 840円→920円
・チルド焼売10個入 1箱 750円→800円
・チルドエビ焼売20個入 1箱 1100円→1200円
・チルド551ちまき3個 1箱 1170円→1200円
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