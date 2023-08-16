551蓬莱が商品の価格改定を発表

551蓬莱は16日、9月1日より「チルド豚まん」などの商品を値上げすると発表した。

公式サイトに「価格改定のお知らせ」を掲載し、「この度、諸経費及び原材料高騰により、9月1日より、チルド商品とイートインメニューの価格を改定させていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と記した。

チルド商品の価格改定例を示し、「イートイン商品について詳しくは各店舗係員まで」「通信販売についてはオンラインショップ、電話受付までおたずねください」と伝えた。

■チルド（冷蔵）商品価格改定（一例）※税込

・チルド豚まん4個入 1箱 840円→920円

・チルド焼売10個入 1箱 750円→800円

・チルドエビ焼売20個入 1箱 1100円→1200円

・チルド551ちまき3個 1箱 1170円→1200円