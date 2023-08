マギー photo:草刈雅之(C)oricon ME inc.

モデルのマギー(31)が16日、自身のインスタグラムを更新。ざっくり胸元のラフなタンクトップ姿でのイメチェンショットを公開した。

マギーは「What do you think カラーはまた今度なんだけど、顔周りイメチェンしました!」と報告し、動画と写真をアップ。髪の毛をなびかせながら“前髪あり”の新ヘアを披露し、「長さも5センチくらい切ったよ」と紹介した。

胸元がチラリとのぞくタンクトップ姿でのイメチェン報告に、ファンからは「さいこう」「めーっちゃ細いー!セクシー!」「久しぶりの前髪!」「ウェストが綺麗」「カッコイイと可愛いの絶妙な掛け合わせですね!!」などの声が寄せられている。

