SEVENTEEN初の日本ベストアルバム『ALWAYS YOURS』ジャケット写真(P)&(C) PLEDIS Entertainment

韓国の13人組グループ・SEVENTEENが16日、初の日本ベストアルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』(23日発売)収録の新曲「Sara Sara」を先行配信リリースした。

日本語詞の新曲「Sara Sara」は、流れる様子を表現する日本語“さらさら”を通じて、長い時間を共にしてきたCARAT(SEVENTEENファン)に「僕たちはここまで流れてきて、相変わらず流れていて、これからも一緒に流れていく」という愛と感謝の気持ちを込めて歌う。

2018年5月30日に日本デビューし、5周年の集大成となる初の日本ベストアルバムのDISC1には、日本デビューミニアルバム収録曲「CALL CALL CALL!」をはじめ、昨年多くの歌番組で披露された「DREAM」、新曲「Sara Sara」「今 -明日 世界が終わっても-」を含めた日本オリジナル全9曲を収録。

DISC2には、デビューミニアルバム収録曲「HIGHLIGHT -Japanese ver.-」「Lean On Me -Japanese ver.-」「20 -Japanese ver.-」「Love Letter -Japanese ver.-」から、最新EP収録曲「Rock with you -Japanese ver.-」「All My Love -Japanese ver.-」まで全18曲が盛り込まれ、CD2枚組に全27曲が収められる。

