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8月15日
全中ベスト４へ勝ち進みたい 伊那中女子バスケ部意気込み
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箕輪町は、二〇五〇年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする取り組みの一環で、協賛企業を募りステンレ...
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歴史学者磯田道史さんの講演会「日本史と地域史－古文書活用の未来」が十二日、伊那市高遠町総合福祉センタ...