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ホーム戦で設置したバナーに落書き　Ｊ３松本山雅

2023年8月15日 05時05分 (8月15日 14時11分更新)
　松本市のサンプロアルウィンで十二日、サッカーＪ３松本山雅ＦＣのホーム戦に合わせて設置していたスポンサーバナーなどに落書きが見つかった。松本山雅は同日、ホームページで器物損壊の事象として発表。松本署に被害届を出した。
　落書きは運営会社社長の辞任を求める内容だった。広報担当者は「いたずらでは済まされない。再発防止に取り組んでいく」と話している。

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