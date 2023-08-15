気象庁によると、１５日午前５時ごろ、台風７号が和歌山県の潮岬付近に上陸した。三重県南部などが暴風域に入っている。

台風７号の接近で、東海地方では１６日にかけて大雨や暴風、高潮への警戒が必要だ。台風が遠い場所にあっても、線状降水帯が発生して大規模な災害の危険度が高まる可能性もある。気象庁は、台風の接近に伴う急な雨量の増加や土砂災害、河川の氾濫に備えるよう呼び掛けている。

＜東海地方の各鉄道会社が計画運休＞

主な鉄道会社の計画運休は以下の通り

【JR東海】

※始発から運休

・東海道新幹線 名古屋駅～新大阪駅

・東海道線 豊橋駅～米原駅

・中央線 名古屋駅～中津川駅

・関西線 名古屋駅～亀山駅

・紀勢線 亀山駅～新宮駅

・飯田線 豊橋駅～天竜峡駅

・武豊線 全線

・名松線 全線

・参宮線 全線

・高山線 全線

・太多線 全線

【名古屋鉄道】

大半の路線について午前１０時以降の運転を見合わせる。

・空港線（中部国際空港駅～常滑駅） 始発から運休

・瀬戸線 運休しない見通し

・それ以外の各線 午前１０時から運休

【近鉄】

※始発から運休

・名古屋線 全線

・鈴鹿線 全線

・湯の山線 全線

・山田線 全線

・鳥羽線 全線

・志摩線 全線

・大阪線 青山町駅～伊勢中川駅

＜14日に気象庁・国土交通省が合同会見＞

・お盆なので、帰省先や旅行先など普段と違う場所に滞在している人が多いと思われるので、避難情報を適時入手してほしい