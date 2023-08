ステージからファンへ歌声を届けた阿川泰子

ジャズシンガーの阿川泰子(71)が14日、東京・内幸町の帝国ホテル東京で、都市型ジャズイベント「インペリアルジャズ 2023」のステージに登場し、往年のファンらを歌声で魅了した。

同ホテルでは2004年からコンサート形式のジャズフェスティバルを開催。今年は4年ぶりに複数会場で、着席型、回遊型の2スタイルを楽しめる形が復活した。

鮮やかなライトグリーンのワンピースで「Fly Me To The Moon」を歌いながら登場した阿川はファンへ「ようこそ、おいでくださいました」と語りかけた。台風7号の影響を心配していたそうで「天気予報をずっと見ておりました。朝になると爽やかで。きょう帝国ホテルでセッションできること、大変幸せでございます」と話した。

ほかに「Moonlight Serenade」「Our Love Is Here To Stay」を歌唱。名物コーナーのセッションでは「恐ろしい…」とおびえたように装いながらも、同じく出演者のマリーン(63)と「Satindoll」で見事なハーモニーを響かせた。