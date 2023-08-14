近鉄、あす15日始発から「全特急列車」の運転見合わせ 台風7号の接近にともない
2023年8月14日 12時49分 (8月14日 14時06分更新)
近畿日本鉄道は14日、台風7号接近の影響で、あす15日の始発列車から全特急列車の運転を見合わせると発表した。
サイトでは、「台風７号の接近に伴い、８月１５日（火）の始発列車から全特急列車の運転を見合わせます」と発表。さらに「名古屋線、鈴鹿線、湯の山線、山田線、鳥羽線、志摩線、大阪線の一部区間（青山町駅～伊勢中川駅間）については、始発列車からその他の列車を含めて全列車の運転を見合わせます」と伝えた。
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