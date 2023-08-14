TBS系できょう14日に放送される『CDTVライブ！ライブ！真夏の4時間半スペシャル』（後6：30～後10：57）のタイムテーブルが発表された。総勢27組が一夜限りの熱いステージを繰り広げる。

激しいダンスナンバー「ichiban」を現体制で披露することが発表となってから大きな話題を集めているKing ＆ Princeは午後7時台に登場。同曲の作詞を手がけたKREVAも同時間帯に出演する。

同じく7時台には星野源が登場し、TBS系で放送の『世界陸上ブダペスト』と『アジア大会 中国・杭州』のテーマソング「生命体」をフルサイズでテレビ初披露。ヒット曲「SUN｣と「Pop Virus」もフルサイズで歌唱する。

乃木坂46公式ライバルとして結成された僕が見たかった青空は、序盤に登場しデビュー曲「青空について考える」を披露。ツアー真っ只中の乃木坂46は、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナからの生中継で「裸足でSummer」とテレビ初披露の新曲「おひとりさま天国」をパフォーマンスする。

■『CDTVライブ！ライブ！真夏の4時間半スペシャル』タイムテーブル

▼午後6時30分～

（1時間ごと、企画ごとの掲載順は50音順、以下同）

僕が見たかった青空「青空について考える」

NiziU「COCONUT」

MAZZEL「LIGHTNING」

【出張ライブ！ライブ！】

平井大「Slow & Easy」

▼午後7時台

asmi「ドキメキダイアリー」

King & Prince「ichiban」「My Love Song」「なにもの」

KREVA「イッサイガッサイ」

星野源「生命体」「SUN」「Pop Virus」

松本梨香「めざせポケモンマスター」

Little Glee Monster「今この瞬間を」

【出張ライブ！ライブ！】

乃木坂46「裸足でSummer」「おひとりさま天国」

MINMI「シャナナ☆」

▼午後8時台

SixTONES「PARTY PEOPLE」

DISH//「HAPPY」

MY FIRST STORY「I'm a mess」

優里「アダムとイブ」

【出張ライブ！ライブ！】

AKB48「ポニーテールとシュシュ」「真夏のSounds good！」

▼午後8時～9時台

【周年フェス】

ゴールデンボンバー「女々しくて」※中継

SHISHAMO「君と夏フェス」

湘南乃風「純恋歌」「睡蓮花」

スキマスイッチ「ボクノート」

nobodyknows+「ココロオドル」※中継

平井大「Buddy」※中継

▼午後9時台

AKB48 新曲初披露

SixTONES「CREAK」

Da-iCE「スターマイン」「ダンデライオン」

NiziU「LOOK AT ME」

▼午後10時台

亀梨和也「Cross」

Kis-My-Ft2「We never give up！」「ともに」

女王蜂「メフィスト」

DEAN FUJIOKA「Teleportation」

【夏の名曲ライブ！ライブ！スペシャルコラボ】

花村想太（Da-iCE）×MAYU・ミカ・かれん（Little Glee Monster）「夏の日の1993」

大野雄大（Da-iCE）×アサヒ・miyou・結海（Little Glee Monster）「夏の終りのハーモニー」

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