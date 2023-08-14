2022年3月に上演した、オールナイトニッポン55周年記念公演『あの夜を覚えてる』の続編となる、舞台演劇番組イベント生配信ドラマ『あの夜であえたら』が、10月14日・15日に、ニッポン放送を飛び出して、今度は、東京国際フォーラムホールAにて会場と配信の両方で上演される。14日の公演にオードリー、あの、15日の公演に小宮浩信（三四郎）、松田好花（日向坂46）が映像出演し、佐久間宣行氏が両公演に特別出演することが決定した。

ニッポン放送とノーミーツが手がける舞台演劇番組イベント生配信ドラマ。東京国際フォーラムホールA・オンライン劇場ZAで有観客＋生配信で上演。植村杏奈（演：高橋ひかる ※高＝はしごだか）がディレクターを務める番組『綾川千歳のオールナイトニッポンN（ニュー）』の番組イベントの表と裏をリアルタイム感覚で描き、番組イベントにかけるパーソナリティー、番組スタッフ、イベント制作スタッフ、そして番組イベントに足を運ぶリスナー達が「出会う」物語となる。

舞台演劇であり、番組イベントであり、生配信ドラマでもある、あたらしいエンターテインメントを届ける。主演に高橋、さらに千葉雄大、工藤遥、入江甚儀、山口森広、吉田悟郎、山川ありそ、鳴海唯、相田周二（三四郎）が前作より続投。さらに、新キャストとして、中島歩、井上音生、高野ゆらこ、渡辺優哉、小松利昌など、実力派キャストが集結した。

綾川千歳（演：井上）が贈る、『綾川千歳のオールナイトニッポンN（ニュー）』は現在ポッドキャストで配信中。10月に上演する番組イベントの前日譚の物語として、綾川千歳が女優としての日々を語ったり、リスナーとやりとりをしたりと、はじめてのラジオパーソナリティーに挑戦し、10月のイベントに向けて奔走する姿を追うことができる。

関連キーワード エンタメ総合