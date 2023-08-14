中日本高速道路（ＮＥＸＣＯ中日本）は14日までに、台風7号接近の影響で、東名高速道路や新東名高速道路など10の高速道路で15、16日に通行止めの可能性があると発表した。各高速道路で通行止めの可能性がある区間、開始見込み時間帯は以下の通り。

東名高速道路 豊川IC~岡崎IC（15日18時〜24時）

新東名高速道路 新城IC〜豊田東JCT（15日12時〜18時）

新名神高速道路 四日市JCT~甲賀土山IC（15日12時〜18時）

伊勢湾岸自動車道 豊田東IC〜豊田JCT、みえ朝日IC〜四日市JCT（15日12時〜18時）

北陸自動車道 長浜IC~米原IC（15日18時〜24時）

東名阪自動車道 桑名東IC~伊勢関IC（15日12時〜18時）

伊勢自動車道 久居IC〜勢和多気JCT（15日12時〜18時）

勢和多気JCT~伊勢西IC（15日6時〜12時）

東海北陸自動車道 郡上八幡IC〜ぎふ大和IC（15日18時〜24時）

白鳥IC~高鷲IC（16日0時〜6時）

紀勢自動車道 勢和多気JCT~大宮大台IC（15日12時〜18時）

東海環状自動車道 美濃関JCT~山県IC、東員IC~新四日市JCT（15日 12時〜18時）

豊田東JCT〜豊田勘八IC、せと品野IC〜土岐南多治見IC（15日18時〜24時）

富加関IC~美濃関JCT（16日 0時〜6時）

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