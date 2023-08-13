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台風７号が接近、長良川鵜飼など中止に　

2023年8月13日 18時53分 (8月13日 18時54分更新)

　台風７号の接近に伴い、岐阜市の長良川鵜飼と岐阜県関市の小瀬鵜飼は、いずれも１４日と１５日の中止を決めた。愛知県犬山市の木曽川鵜飼は、１４日～１７日の昼鵜飼までの中止を決めた。

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