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池井戸潤さん小説の聖地へ羽ばたけ 八百津町「ハヤブサ消防団」で町おこし
八百津町は、「半沢直樹」などの人気作で知られる県出身の作家池井戸潤さんの田園ミステリー小説「...
8月13日
大垣日大、おかやま山陽と１３日対戦 ２回戦、連打の得点に警戒
甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催中の第１０５回全国高校野球選手権大会で、県代表の大垣日大は１...
出費抑え自由な生活空間 大垣に９月、障害者向けグループホーム開所
障害者の就労支援をする一般社団法人障害者福祉支援センター（大垣市藤江町）は九月、障害者向けのグループ...
県岐阜商チームが全国切符 華道日本一競う「花の甲子園」、独創的に
高校生が華道の日本一を競う「Ｉｋｅｎｏｂｏ 花の甲子園」の県大会が、岐阜市橋本町の岐阜シティ・タワー...
＜新・飛騨びと伝＞支援センター「ふらっと＋」の顧問医師兼研究員 阪下和美さん（４４）＝高山市
飛騨市古川町で七月にオープンした「市多機能型障がい者支援センター古川いこい」で、障害者をはじめ生きづ...
わかやまけんの世界、盛況 県美術館、来場者１万人達成
岐阜市宇佐の県美術館で開催中の「こぐまちゃんとしろくまちゃん 絵本作家・わかやまけんの世界」（県美術...