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『ロッキン』雷の影響で一時中断　平井大の公演はそのまま終了　13日後半のタイムテーブル変更へ【一覧】

2023年8月13日 17時15分 (8月13日 18時05分更新)
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』ロゴ

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』ロゴ

　野外フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』公式X（旧ツイッター）は、雷による影響できょう13日に予定していたタイムテーブルが変更になったことを明かした。
【写真】雷での中断後…変更となったタイムテーブル
　公式Xではきょう午後3時過ぎ、「現在、雷の危険がございますため、会場にいらっしゃる方は下記の保護エリアに避難をお願いします。各ステージの演奏を一時中断しています」と呼びかけていた。
　その後避難は解除され、雷の影響で中断していたアーティストのライブが再開されたが、平井大の公演のみ終了することが発表されていた。
　そして、フェス後半のタイムテーブルも全体的に30分～1時間程度後ろ倒しとなることが発表された。LOTUS STAGEのトリであるYOASOBIについては、19：05から19：40に変更となっている。
■8月13日（日）変更タイムテーブル
・LOTUS STAGE
11：25～　ROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2023 優勝アーティスト／AMUSEMENT LAGER
12：35～　SHISHAMO
14：05～　Da-iCE
16：15～　10-FEET
17：45～　sumika
19：40～　YOASOBI
・GRASS STAGE
11：50～　アンジュルム
13：20～　モーニング娘。'23
14：50～　平井大
17：00～　ASIAN KUNG-FU GENERATION
18：30～　Vaundy
20：45～　DJ和
・HILLSIDE STAGE
11：50～　imase
13：10～　This is LAST
14：30～　鈴木愛理
16：50～　wacci
18：10～　Fear, and Loathing in Las Vegas
19：30～　ROTTENGRAFFTY
・PARK STAGE
12：30～　WurS
13：50～　yama
16：15～　アイナ・ジ・エンド
17：30～　HEY-SMITH
18：50～　Juice=Juice
20：10～　PEOPLE 1
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