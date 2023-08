『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』ロゴ

野外フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』公式X(旧ツイッター)は、雷による影響できょう13日に予定していたタイムテーブルが変更になったことを明かした。

公式Xではきょう午後3時過ぎ、「現在、雷の危険がございますため、会場にいらっしゃる方は下記の保護エリアに避難をお願いします。各ステージの演奏を一時中断しています」と呼びかけていた。

その後避難は解除され、雷の影響で中断していたアーティストのライブが再開されたが、平井大の公演のみ終了することが発表されていた。

そして、フェス後半のタイムテーブルも全体的に30分~1時間程度後ろ倒しとなることが発表された。LOTUS STAGEのトリであるYOASOBIについては、19:05から19:40に変更となっている。

■8月13日(日)変更タイムテーブル

・LOTUS STAGE

11:25~ ROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2023 優勝アーティスト/AMUSEMENT LAGER

12:35~ SHISHAMO

14:05~ Da-iCE

16:15~ 10-FEET

17:45~ sumika

19:40~ YOASOBI

・GRASS STAGE

11:50~ アンジュルム

13:20~ モーニング娘。'23

14:50~ 平井大

17:00~ ASIAN KUNG-FU GENERATION

18:30~ Vaundy

20:45~ DJ和

・HILLSIDE STAGE

11:50~ imase

13:10~ This is LAST

14:30~ 鈴木愛理

16:50~ wacci

18:10~ Fear, and Loathing in Las Vegas

19:30~ ROTTENGRAFFTY

・PARK STAGE

12:30~ WurS

13:50~ yama

16:15~ アイナ・ジ・エンド

17:30~ HEY-SMITH

18:50~ Juice=Juice

20:10~ PEOPLE 1

