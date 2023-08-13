『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』ロゴ

野外フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』公式X（旧ツイッター）は、雷による影響できょう13日に予定していたタイムテーブルが変更になったことを明かした。

公式Xではきょう午後3時過ぎ、「現在、雷の危険がございますため、会場にいらっしゃる方は下記の保護エリアに避難をお願いします。各ステージの演奏を一時中断しています」と呼びかけていた。

その後避難は解除され、雷の影響で中断していたアーティストのライブが再開されたが、平井大の公演のみ終了することが発表されていた。

そして、フェス後半のタイムテーブルも全体的に30分～1時間程度後ろ倒しとなることが発表された。LOTUS STAGEのトリであるYOASOBIについては、19：05から19：40に変更となっている。

■8月13日（日）変更タイムテーブル

・LOTUS STAGE

11：25～ ROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2023 優勝アーティスト／AMUSEMENT LAGER

12：35～ SHISHAMO

14：05～ Da-iCE

16：15～ 10-FEET

17：45～ sumika

19：40～ YOASOBI

・GRASS STAGE

11：50～ アンジュルム

13：20～ モーニング娘。'23

14：50～ 平井大

17：00～ ASIAN KUNG-FU GENERATION

18：30～ Vaundy

20：45～ DJ和

・HILLSIDE STAGE

11：50～ imase

13：10～ This is LAST

14：30～ 鈴木愛理

16：50～ wacci

18：10～ Fear, and Loathing in Las Vegas

19：30～ ROTTENGRAFFTY

・PARK STAGE

12：30～ WurS

13：50～ yama

16：15～ アイナ・ジ・エンド

17：30～ HEY-SMITH

18：50～ Juice=Juice

20：10～ PEOPLE 1

関連キーワード 音楽