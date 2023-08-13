『ロッキン』雷の影響で一時中断 平井大の公演はそのまま終了 13日後半のタイムテーブル変更へ【一覧】
2023年8月13日 17時15分 (8月13日 18時05分更新)
野外フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』公式X（旧ツイッター）は、雷による影響できょう13日に予定していたタイムテーブルが変更になったことを明かした。
公式Xではきょう午後3時過ぎ、「現在、雷の危険がございますため、会場にいらっしゃる方は下記の保護エリアに避難をお願いします。各ステージの演奏を一時中断しています」と呼びかけていた。
その後避難は解除され、雷の影響で中断していたアーティストのライブが再開されたが、平井大の公演のみ終了することが発表されていた。
そして、フェス後半のタイムテーブルも全体的に30分～1時間程度後ろ倒しとなることが発表された。LOTUS STAGEのトリであるYOASOBIについては、19：05から19：40に変更となっている。
■8月13日（日）変更タイムテーブル
・LOTUS STAGE
11：25～ ROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2023 優勝アーティスト／AMUSEMENT LAGER
12：35～ SHISHAMO
14：05～ Da-iCE
16：15～ 10-FEET
17：45～ sumika
19：40～ YOASOBI
11：25～ ROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2023 優勝アーティスト／AMUSEMENT LAGER
12：35～ SHISHAMO
14：05～ Da-iCE
16：15～ 10-FEET
17：45～ sumika
19：40～ YOASOBI
・GRASS STAGE
11：50～ アンジュルム
13：20～ モーニング娘。'23
14：50～ 平井大
17：00～ ASIAN KUNG-FU GENERATION
18：30～ Vaundy
20：45～ DJ和
11：50～ アンジュルム
13：20～ モーニング娘。'23
14：50～ 平井大
17：00～ ASIAN KUNG-FU GENERATION
18：30～ Vaundy
20：45～ DJ和
・HILLSIDE STAGE
11：50～ imase
13：10～ This is LAST
14：30～ 鈴木愛理
16：50～ wacci
18：10～ Fear, and Loathing in Las Vegas
19：30～ ROTTENGRAFFTY
11：50～ imase
13：10～ This is LAST
14：30～ 鈴木愛理
16：50～ wacci
18：10～ Fear, and Loathing in Las Vegas
19：30～ ROTTENGRAFFTY
・PARK STAGE
12：30～ WurS
13：50～ yama
16：15～ アイナ・ジ・エンド
17：30～ HEY-SMITH
18：50～ Juice=Juice
20：10～ PEOPLE 1
12：30～ WurS
13：50～ yama
16：15～ アイナ・ジ・エンド
17：30～ HEY-SMITH
18：50～ Juice=Juice
20：10～ PEOPLE 1
【写真】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』全出演アーティスト＆出演日一覧
【写真】“ロッキン”が今年も開催！夏へ向けた事務局からのメッセージ
【画像】昨年のラインナップは？『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022』出演アーティスト
【写真】大盛況！国営ひたち海浜公園での「ロッキン」の模様
関ジャニ∞、初参戦ロッキン裏側に密着 台風で中止もセッション生配信「泣きそうになる…」
【写真】“ロッキン”が今年も開催！夏へ向けた事務局からのメッセージ
【画像】昨年のラインナップは？『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022』出演アーティスト
【写真】大盛況！国営ひたち海浜公園での「ロッキン」の模様
関ジャニ∞、初参戦ロッキン裏側に密着 台風で中止もセッション生配信「泣きそうになる…」
おすすめ情報