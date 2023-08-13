◇13日 J1第23節 名古屋―鹿島（豊田ス）

名古屋グランパスは13日、鹿島戦に臨む。広島から完全移籍で加入したMF森島司（26）が、登録完了後即先発入り。高い技術と攻撃センスで、再開後リーグ2連勝へ導く活躍に期待がかかる。

森島は三重県出身で、中学時代にはグランパスの下部組織でもプレー。四日市中央工高から広島入りし、中心選手として活躍した。

また、J2藤枝から加入した久保藤次郎（24）はベンチ入りした。

両チームの先発メンバーは次の通り

【名古屋グランパス】

GKランゲラック

DF河面旺成

DF中谷進之介

DF藤井陽也

MF森下龍矢

MF内田宅哉

MF稲垣祥

MF野上結貴

FW森島司

FW永井謙佑

FWユンカー

【鹿島アントラーズ】

GK早川友基

DF安西幸輝

DF植田直通

DF関川郁万

DF溝口修平

MFディエゴピトゥカ

MF佐野海舟

MF樋口雄太

MF仲間隼斗

FW垣田裕暉

FW鈴木優磨

