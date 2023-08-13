広島から加入したMF森島司が、登録完了後即先発入り【J1名古屋スタメン】
2023年8月13日 17時02分
◇13日 J1第23節 名古屋―鹿島（豊田ス）
名古屋グランパスは13日、鹿島戦に臨む。広島から完全移籍で加入したMF森島司（26）が、登録完了後即先発入り。高い技術と攻撃センスで、再開後リーグ2連勝へ導く活躍に期待がかかる。
森島は三重県出身で、中学時代にはグランパスの下部組織でもプレー。四日市中央工高から広島入りし、中心選手として活躍した。
また、J2藤枝から加入した久保藤次郎（24）はベンチ入りした。
両チームの先発メンバーは次の通り
両チームの先発メンバーは次の通り
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF河面旺成
DF中谷進之介
DF藤井陽也
MF森下龍矢
MF内田宅哉
MF稲垣祥
MF野上結貴
FW森島司
FW永井謙佑
FWユンカー
GKランゲラック
DF河面旺成
DF中谷進之介
DF藤井陽也
MF森下龍矢
MF内田宅哉
MF稲垣祥
MF野上結貴
FW森島司
FW永井謙佑
FWユンカー
【鹿島アントラーズ】
GK早川友基
DF安西幸輝
DF植田直通
DF関川郁万
DF溝口修平
MFディエゴピトゥカ
MF佐野海舟
MF樋口雄太
MF仲間隼斗
FW垣田裕暉
FW鈴木優磨
GK早川友基
DF安西幸輝
DF植田直通
DF関川郁万
DF溝口修平
MFディエゴピトゥカ
MF佐野海舟
MF樋口雄太
MF仲間隼斗
FW垣田裕暉
FW鈴木優磨
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