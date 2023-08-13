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広島から加入したMF森島司が、登録完了後即先発入り【J1名古屋スタメン】

2023年8月13日 17時02分

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名古屋・森島

名古屋・森島

◇13日　J1第23節　名古屋―鹿島（豊田ス）
　名古屋グランパスは13日、鹿島戦に臨む。広島から完全移籍で加入したMF森島司（26）が、登録完了後即先発入り。高い技術と攻撃センスで、再開後リーグ2連勝へ導く活躍に期待がかかる。
　森島は三重県出身で、中学時代にはグランパスの下部組織でもプレー。四日市中央工高から広島入りし、中心選手として活躍した。
　また、J2藤枝から加入した久保藤次郎（24）はベンチ入りした。
両チームの先発メンバーは次の通り
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF河面旺成
DF中谷進之介
DF藤井陽也
MF森下龍矢
MF内田宅哉
MF稲垣祥
MF野上結貴
FW森島司
FW永井謙佑
FWユンカー
【鹿島アントラーズ】
GK早川友基
DF安西幸輝
DF植田直通
DF関川郁万
DF溝口修平
MFディエゴピトゥカ
MF佐野海舟
MF樋口雄太
MF仲間隼斗
FW垣田裕暉
FW鈴木優磨
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