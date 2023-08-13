◇13日 中日―広島（バンテリン）

中日の岡林勇希外野手（21）が第1打席で左前打。連続試合安打を「26」に伸ばし、74年ぶりに球団記録を更新した。NPBで「26」以上に伸ばしたのは、岡林で21人目。X（旧ツイッター）では「球団新記録」「球団記録更新」など関連ワードがトレンド入りし、竜党の喜びの投稿が拡散した。

「球団新記録達成 おめでとうございます 嬉しくて泣ける」「初回であっさり達成するとか流石や」。前日の球団タイ記録達成に続き、第1打席で一気に決めたことを称賛する投稿が広がった。

さらに「岡林凄すぎる！！！ このまま33試合狙おう！！」という投稿も出現。1979年の高橋慶彦（広島）がマークしたNPB記録の33試合連続安打への期待感が広まった。30試合以上連続安打以上となると、達成者は8人。若竜はどこまで伸ばせるか。



◆プロ野球の連続試合安打記録

（1）高橋慶彦（広島） 33試合

（2）長池徳二（阪急） 32試合

（3）野口二郎（阪急） 31試合

（〃）秋山翔吾（西武） 〃

（5）張本勲（巨人） 30試合

（〃）福本豊（阪急） 〃

（〃）マートン（阪神） 〃

（〃）近本光司（阪神） 〃

（9）ブラッグス（横浜） 29試合

（10）バナザード（南海） 28試合

（〃）桧山進次郎（阪神） 〃

（12）岩本義行（松竹） 27試合

（〃）広瀬叔功（南海） 〃

（〃）ラミレス（巨人） 〃

（〃）西川龍馬（広島） 〃

（〃）松原聖弥（巨人） 〃

（17）ロペス（東京） 26試合

（〃）山崎隆造（広島） 〃

（〃）大豊泰昭（阪神） 〃

（〃）後藤光尊（オリックス） 〃

（〃）岡林勇希（中日） 〃

※（）は達成時の所属球団。8月13日現在