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岡林勇希の球団新26戦連続安打にネット歓喜「初回であっさり達成」「このまま33試合狙おう」【中日】

2023年8月13日 14時51分

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１回裏、球団記録を更新する２６試合連続安打を達成し花束を手にする岡林

１回裏、球団記録を更新する２６試合連続安打を達成し花束を手にする岡林

◇13日　中日―広島（バンテリン）
　中日の岡林勇希外野手（21）が第1打席で左前打。連続試合安打を「26」に伸ばし、74年ぶりに球団記録を更新した。NPBで「26」以上に伸ばしたのは、岡林で21人目。X（旧ツイッター）では「球団新記録」「球団記録更新」など関連ワードがトレンド入りし、竜党の喜びの投稿が拡散した。
　「球団新記録達成　おめでとうございます　嬉しくて泣ける」「初回であっさり達成するとか流石や」。前日の球団タイ記録達成に続き、第1打席で一気に決めたことを称賛する投稿が広がった。
　さらに「岡林凄すぎる！！！　このまま33試合狙おう！！」という投稿も出現。1979年の高橋慶彦（広島）がマークしたNPB記録の33試合連続安打への期待感が広まった。30試合以上連続安打以上となると、達成者は8人。若竜はどこまで伸ばせるか。

◆プロ野球の連続試合安打記録
（1）高橋慶彦（広島）　 　33試合
（2）長池徳二（阪急）　　 32試合
（3）野口二郎（阪急）　　 31試合
（〃）秋山翔吾（西武）　　　　〃　　
（5）張本勲（巨人）　　　 30試合
（〃）福本豊（阪急）　　　　　〃　　
（〃）マートン（阪神）　　　　〃　　
（〃）近本光司（阪神）　　　　〃　　
（9）ブラッグス（横浜）　 29試合
（10）バナザード（南海）　 28試合
（〃）桧山進次郎（阪神）　　　〃　　
（12）岩本義行（松竹）　　 27試合
（〃）広瀬叔功（南海）　　　　〃　　
（〃）ラミレス（巨人）　　　　〃　　
（〃）西川龍馬（広島）　　　　〃　　
（〃）松原聖弥（巨人）　　　　〃　　
（17）ロペス（東京）　　　 26試合
（〃）山崎隆造（広島）　　　　〃　　
（〃）大豊泰昭（阪神）　　　　〃　　
（〃）後藤光尊（オリックス）　〃　　
（〃）岡林勇希（中日）　　　　〃　　
※（）は達成時の所属球団。8月13日現在
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