練習を終え取材を受ける岡林

◇13日 中日―広島（バンテリン）

両チームのスターティングメンバーが発表された。連敗を4でストップした中日は、スタメン野手は同じ顔ぶれ。「1番・中堅」の岡林勇希外野手は、球団記録を更新する26試合連続安打を達成できるか。先発の柳裕也投手は本拠地初勝利を目指す。

【広島】

1番・遊・小園

2番・右・野間

3番・中・上本

4番・左・西川

5番・二・菊池

6番・一・堂林

7番・三・デビッドソン

8番・捕・会沢

9番・投・遠藤

【中日】

1番・中・岡林

2番・左・大島

3番・右・細川

4番・一・石川昂

5番・捕・宇佐見

6番・三・高橋周

7番・二・福永

8番・遊・龍空

9番・投・柳

