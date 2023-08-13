球団新記録の26試合連続安打、達成なるか 注目の岡林勇希は「1番・中堅」【中日スタメン】
2023年8月13日 13時23分
◇13日 中日―広島（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表された。連敗を4でストップした中日は、スタメン野手は同じ顔ぶれ。「1番・中堅」の岡林勇希外野手は、球団記録を更新する26試合連続安打を達成できるか。先発の柳裕也投手は本拠地初勝利を目指す。
【広島】
1番・遊・小園
2番・右・野間
3番・中・上本
4番・左・西川
5番・二・菊池
6番・一・堂林
7番・三・デビッドソン
8番・捕・会沢
9番・投・遠藤
1番・遊・小園
2番・右・野間
3番・中・上本
4番・左・西川
5番・二・菊池
6番・一・堂林
7番・三・デビッドソン
8番・捕・会沢
9番・投・遠藤
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・一・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・三・高橋周
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・柳
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・一・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・三・高橋周
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・柳
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