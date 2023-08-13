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球団新記録の26試合連続安打、達成なるか　注目の岡林勇希は「1番・中堅」【中日スタメン】

2023年8月13日 13時23分

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練習を終え取材を受ける岡林

練習を終え取材を受ける岡林

◇13日　中日―広島（バンテリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。連敗を4でストップした中日は、スタメン野手は同じ顔ぶれ。「1番・中堅」の岡林勇希外野手は、球団記録を更新する26試合連続安打を達成できるか。先発の柳裕也投手は本拠地初勝利を目指す。
【広島】
1番・遊・小園
2番・右・野間
3番・中・上本
4番・左・西川
5番・二・菊池
6番・一・堂林
7番・三・デビッドソン
8番・捕・会沢
9番・投・遠藤
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・一・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・三・高橋周
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・柳
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