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パリのエッフェル塔で爆弾騒ぎ　観光客４千人一時避難

2023年8月13日 06時24分 (8月13日 06時45分更新)
　フランス・パリの観光名所、エッフェル塔＝２０１９年（共同）

　フランス・パリの観光名所、エッフェル塔＝２０１９年（共同）

　【パリ共同】フランス・パリの観光名所エッフェル塔で１２日、爆弾を仕掛けたとの通告があり、観光客約４千人が一時避難した。警察が塔内の施設を立ち入り禁止にした。通告は虚偽と判明し、約３時間後に再開された。フランスメディアが伝えた。
　エッフェル塔では２０２０年にも虚偽の爆破予告があり、観光客が一時避難する騒ぎがあった。

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