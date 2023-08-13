【パリ共同】フランス・パリの観光名所エッフェル塔で１２日、爆弾を仕掛けたとの通告があり、観光客約４千人が一時避難した。警察が塔内の施設を立ち入り禁止にした。通告は虚偽と判明し、約３時間後に再開された。フランスメディアが伝えた。

エッフェル塔では２０２０年にも虚偽の爆破予告があり、観光客が一時避難する騒ぎがあった。

