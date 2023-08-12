球団記録の25試合連続安打を狙う岡林勇希は「1番・中堅」 福永裕基が7試合ぶりに先発【中日スタメン】
2023年8月12日 13時24分
◇12日 中日―広島（バンテリンドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、福永裕基内野手が7試合ぶりの先発で「7番・二塁」に入った。先発の高橋宏斗投手は、前回登板の5日ヤクルト戦（バンテリン）に続く5勝目を目指す。
岡林勇希内野手は24試合連続安打中で、安打を打てば球団記録の25試合に並ぶ。
【広島】
1番・遊・小園
2番・右・野間
3番・中・上本
4番・左・西川
5番・捕・坂倉
6番・二・菊池
7番・三・デビッドソン
8番・一・堂林
9番・投・森下
1番・遊・小園
2番・右・野間
3番・中・上本
4番・左・西川
5番・捕・坂倉
6番・二・菊池
7番・三・デビッドソン
8番・一・堂林
9番・投・森下
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・一・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・三・高橋周
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・高橋宏
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・一・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・三・高橋周
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・高橋宏
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