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球団記録の25試合連続安打を狙う岡林勇希は「1番・中堅」　福永裕基が7試合ぶりに先発【中日スタメン】

2023年8月12日 13時24分

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中日・岡林

中日・岡林

◇12日　中日―広島（バンテリンドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、福永裕基内野手が7試合ぶりの先発で「7番・二塁」に入った。先発の高橋宏斗投手は、前回登板の5日ヤクルト戦（バンテリン）に続く5勝目を目指す。
　岡林勇希内野手は24試合連続安打中で、安打を打てば球団記録の25試合に並ぶ。
【広島】
1番・遊・小園
2番・右・野間
3番・中・上本
4番・左・西川
5番・捕・坂倉
6番・二・菊池
7番・三・デビッドソン
8番・一・堂林
9番・投・森下
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・一・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・三・高橋周
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・高橋宏
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