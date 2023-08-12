◇12日 中日―広島（バンテリンドーム）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、福永裕基内野手が7試合ぶりの先発で「7番・二塁」に入った。先発の高橋宏斗投手は、前回登板の5日ヤクルト戦（バンテリン）に続く5勝目を目指す。

岡林勇希内野手は24試合連続安打中で、安打を打てば球団記録の25試合に並ぶ。

【広島】

1番・遊・小園

2番・右・野間

3番・中・上本

4番・左・西川

5番・捕・坂倉

6番・二・菊池

7番・三・デビッドソン

8番・一・堂林

9番・投・森下

【中日】

1番・中・岡林

2番・左・大島

3番・右・細川

4番・一・石川昂

5番・捕・宇佐見

6番・三・高橋周

7番・二・福永

8番・遊・龍空

9番・投・高橋宏

