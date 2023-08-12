アユニ・D、髪20センチばっさり“決意のおかっぱ” PEDRO再始動後1stシングル先行配信＆MV公開
2023年8月12日 00時00分 (8月12日 01時05分更新)
元BiSHのアユニ・D率いるロックバンド・PEDROが12日、活動再開後第1弾シングル「飛んでゆけ」のミュージックビデオ（MV）を公開し、今月23日のCD発売に先駆けて楽曲配信も開始した。
MVでは、BiSHとして活動していた期間で伸びた髪の毛をアユニ自ら20センチ以上もカットする様子が収められており、PEDROの象徴であったショートカット姿に戻る決意に満ちた姿が、ノスタルジックで美しい映像や楽曲の世界観とともに描かれている。MV公開に合わせ、ショートカット姿でのアーティスト写真も公開された。
本作は、PEDROのドキュメンタリー作品を監督し続けてきているエリザベス宮地氏がディレクションを担当し、写真家の木村和平氏が撮影を手がけた。
同曲とカップリングの「手紙」の配信も各種配信サービスでスタートした。「飛んでゆけ」はアユニが作詞作曲を担当し、「手紙」は田渕ひさ子（Gt）が作曲、アユニが作詞を担当。アレンジは2曲とも田渕が手がけている。
『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO』のステージでライブ活動を本格的に再開させるPEDROは、23日に本作のCDを、「通常盤」「初回生産限定盤」「映像付通常盤」の3形態でリリースする。
「初回生産限定盤」「映像付通常盤」には、バンドの活動再開を告げた東京・新代田Feverでのシークレットライブ「午睡から覚めたこどものように」の映像も収録。
そして本作を引っ提げ、19日からは地元・札幌への凱旋ライブを含む全国24ヶ所の『PEDRO TOUR 2023「後日改めて伺いました」』の開催を控えている。
■活動再開第1弾シングル「飛んでゆけ」収録曲
01. 飛んでゆけ
02. 手紙
01. 飛んでゆけ
02. 手紙
■PEDRO TOUR 2023「後日改めて伺いました」日程
8月19日（土） 沖縄・桜坂セントラル
8月24日（木） 東京・Zepp DiverCity
8月27日（日） 大阪・Zepp Osaka Bayside
9月1日（金） 愛知・Zepp Nagoya
9月3日（日） 福岡・Zepp Fukuoka
9月7日（木） 北海道・Zepp Sapporo
9月9日（土） 宮城・仙台GIGS
9月10日（日） 新潟・新潟LOTS
9月15日（金） 愛媛・松山WStudioRED
9月16日（土） 香川・festhalle
10月5日（木） 青森・青森Quarter
10月7日（土） 岩手・KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
10月8日（日） 福島・郡山Hip Shot Japan
10月14日（土） 岐阜・岐阜CLUB ROOTS
10月15日（日） 静岡・Live House浜松窓枠
10月19日（木） 広島・広島CLUB QUATTRO
10月20日（金） 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
10月22日（日） 兵庫・神戸Harbor Studio
10月23日（月） 京都・京都FANJ
10月28日（土） 長崎・長崎DRUM Be-7
10月29日（日） 熊本・熊本B.9 V1
11月2日（木） 北海道・函館club COCOA
11月4日（土） 北海道・旭川CASINO DRIVE
11月5日（日） 北海道・帯広MEGA STONE
8月19日（土） 沖縄・桜坂セントラル
8月24日（木） 東京・Zepp DiverCity
8月27日（日） 大阪・Zepp Osaka Bayside
9月1日（金） 愛知・Zepp Nagoya
9月3日（日） 福岡・Zepp Fukuoka
9月7日（木） 北海道・Zepp Sapporo
9月9日（土） 宮城・仙台GIGS
9月10日（日） 新潟・新潟LOTS
9月15日（金） 愛媛・松山WStudioRED
9月16日（土） 香川・festhalle
10月5日（木） 青森・青森Quarter
10月7日（土） 岩手・KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
10月8日（日） 福島・郡山Hip Shot Japan
10月14日（土） 岐阜・岐阜CLUB ROOTS
10月15日（日） 静岡・Live House浜松窓枠
10月19日（木） 広島・広島CLUB QUATTRO
10月20日（金） 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
10月22日（日） 兵庫・神戸Harbor Studio
10月23日（月） 京都・京都FANJ
10月28日（土） 長崎・長崎DRUM Be-7
10月29日（日） 熊本・熊本B.9 V1
11月2日（木） 北海道・函館club COCOA
11月4日（土） 北海道・旭川CASINO DRIVE
11月5日（日） 北海道・帯広MEGA STONE
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