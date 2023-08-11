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村松開人が「7番・二塁」で4試合ぶりにスタメン出場　ビシエドはベンチから外れる【中日スタメン】

2023年8月11日 17時31分

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村松開人

村松開人

◇１１日　中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、村松開人内野手が「７番・二塁」で４試合ぶりにスタメン出場する。先発の松葉貴大投手は、ヤクルト打線を封じた４日に続いて今季２勝目を目指す。
　また、６試合続けて先発出場していたダヤン・ビシエド内野手がベンチから外れた。この日の試合前練習に姿を見せていたが、打撃練習には参加していなかった。
【広島】
１番・二・菊池
２番・遊・小園
３番・中・秋山
４番・左・西川
５番・右・上本
６番・三・デビッドソン
７番・捕・坂倉
８番・一・堂林
９番・投・野村
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・捕・宇佐見
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・右・細川
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
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