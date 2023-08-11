村松開人

◇１１日 中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、村松開人内野手が「７番・二塁」で４試合ぶりにスタメン出場する。先発の松葉貴大投手は、ヤクルト打線を封じた４日に続いて今季２勝目を目指す。

また、６試合続けて先発出場していたダヤン・ビシエド内野手がベンチから外れた。この日の試合前練習に姿を見せていたが、打撃練習には参加していなかった。

【広島】

１番・二・菊池

２番・遊・小園

３番・中・秋山

４番・左・西川

５番・右・上本

６番・三・デビッドソン

７番・捕・坂倉

８番・一・堂林

９番・投・野村

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・大島

３番・捕・宇佐見

４番・一・石川昂

５番・三・高橋周

６番・右・細川

７番・二・村松

８番・遊・龍空

９番・投・松葉

