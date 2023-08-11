村松開人が「7番・二塁」で4試合ぶりにスタメン出場 ビシエドはベンチから外れる【中日スタメン】
2023年8月11日 17時31分
◇１１日 中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、村松開人内野手が「７番・二塁」で４試合ぶりにスタメン出場する。先発の松葉貴大投手は、ヤクルト打線を封じた４日に続いて今季２勝目を目指す。
また、６試合続けて先発出場していたダヤン・ビシエド内野手がベンチから外れた。この日の試合前練習に姿を見せていたが、打撃練習には参加していなかった。
【広島】
１番・二・菊池
２番・遊・小園
３番・中・秋山
４番・左・西川
５番・右・上本
６番・三・デビッドソン
７番・捕・坂倉
８番・一・堂林
９番・投・野村
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・捕・宇佐見
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・右・細川
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
【広島】
１番・二・菊池
２番・遊・小園
３番・中・秋山
４番・左・西川
５番・右・上本
６番・三・デビッドソン
７番・捕・坂倉
８番・一・堂林
９番・投・野村
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・捕・宇佐見
４番・一・石川昂
５番・三・高橋周
６番・右・細川
７番・二・村松
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
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