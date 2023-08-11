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【写真で見る】岐阜の夜空を焦がす　「第１回ぎふ長良川花火大会」

2023年8月11日 20時35分 (8月11日 21時46分更新)
岐阜の夜空を彩る幅約６００メートルの超ウルトラワイドスターマイン。手前は岐阜城

岐阜の夜空を彩る幅約６００メートルの超ウルトラワイドスターマイン。手前は岐阜城

　「第１回ぎふ長良川花火大会」が１１日夜、岐阜市の長良川河畔で開かれた。夏の風物詩が名称を変えて４年ぶりに復活し、夜空を彩る１万発の花火を１０万人（主催者発表）が堪能した。現地から届いた写真や映像を随時紹介する。
岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

岐阜の夜空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

岐阜の夜空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

夜空を大輪の花で彩る「ぎふ長良川花火大会」

夜空を大輪の花で彩る「ぎふ長良川花火大会」

岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

有料観覧席で花火を楽しむ家族連れら

有料観覧席で花火を楽しむ家族連れら

　機材トラブルで午後７時半の開始が約２５分遅れたが、金華山と長良川を表現した新作や、ウクライナカラーなど平和を願った花火が次々と上がった。
岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会（多重露光）

岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会（多重露光）

岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

岐阜市上空を大輪で彩るぎふ長良川花火大会

岐阜の夜空を彩る幅６００メートルの超ウルトラワイドスターマイン

岐阜の夜空を彩る幅６００メートルの超ウルトラワイドスターマイン

有料観覧席で花火を楽しむ家族連れら＝１１日、岐阜市早田の長良川河川敷で

有料観覧席で花火を楽しむ家族連れら＝１１日、岐阜市早田の長良川河川敷で

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