【写真で見る】岐阜の夜空を焦がす 「第１回ぎふ長良川花火大会」
2023年8月11日 20時35分 (8月11日 21時46分更新)
「第１回ぎふ長良川花火大会」が１１日夜、岐阜市の長良川河畔で開かれた。夏の風物詩が名称を変えて４年ぶりに復活し、夜空を彩る１万発の花火を１０万人（主催者発表）が堪能した。現地から届いた写真や映像を随時紹介する。
【写真で見る】— 中日新聞 (@chunichi_denhen) August 11, 2023
岐阜の夜空を焦がす 「第１回ぎふ長良川花火大会」
た～まや～～～～～！！！！
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機材トラブルで午後７時半の開始が約２５分遅れたが、金華山と長良川を表現した新作や、ウクライナカラーなど平和を願った花火が次々と上がった。
【ぎふ長良川花火大会】— 中日新聞 (@chunichi_denhen) August 11, 2023
さぁ、いよいよ始まります！
（動画は金華山からの、打ち上げ会場の様子です）
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