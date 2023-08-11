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浅野翔吾が「8番・右翼」　昇格即プロ初スタメン【巨人】

2023年8月11日 13時21分

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一軍に合流し、打撃練習する巨人・浅野

一軍に合流し、打撃練習する巨人・浅野

◇11日　巨人―DeNA（東京ドーム）
　巨人のドラフト1位ルーキー、浅野翔吾外野手が「8番・右翼」でプロ初スタメンで起用された。
　浅野はこの日1軍出場選手登録されたばかり。前回の1軍昇格時は3打席3三振だったが2軍では好調を維持しており、プロ初安打、そして3連敗中のチームに勢いをもたらす活躍が期待される。
　【巨人】
　1番・左・長野
　2番・二・吉川
　3番・遊・坂本
　4番・三・岡本和
　5番・捕・大城卓
　6番・中・ブリンソン
　7番・一・秋広
　8番・右・浅野
　9番・投・横川
　【DeNA】
　1番・左・佐野
　2番・中・桑原
　3番・三・宮崎
　4番・二・牧
　5番・一・ソト
　6番・右・大田
　7番・遊・大和
　8番・捕・山本
　9番・投・東
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