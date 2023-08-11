浅野翔吾が「8番・右翼」 昇格即プロ初スタメン【巨人】
2023年8月11日 13時21分
◇11日 巨人―DeNA（東京ドーム）
巨人のドラフト1位ルーキー、浅野翔吾外野手が「8番・右翼」でプロ初スタメンで起用された。
浅野はこの日1軍出場選手登録されたばかり。前回の1軍昇格時は3打席3三振だったが2軍では好調を維持しており、プロ初安打、そして3連敗中のチームに勢いをもたらす活躍が期待される。
【巨人】
1番・左・長野
2番・二・吉川
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・捕・大城卓
6番・中・ブリンソン
7番・一・秋広
8番・右・浅野
9番・投・横川
1番・左・長野
2番・二・吉川
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・捕・大城卓
6番・中・ブリンソン
7番・一・秋広
8番・右・浅野
9番・投・横川
【DeNA】
1番・左・佐野
2番・中・桑原
3番・三・宮崎
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・右・大田
7番・遊・大和
8番・捕・山本
9番・投・東
1番・左・佐野
2番・中・桑原
3番・三・宮崎
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・右・大田
7番・遊・大和
8番・捕・山本
9番・投・東
おすすめ情報