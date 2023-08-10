前日に死球を受けた細川の左手には治療が施されていた

◇10日 DeNA―中日（横浜）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はドラフト1位新人の仲地礼亜投手が4度目の先発で、2勝目を目指す。石橋康太捕手が7月29日の巨人戦（東京ドーム）以来10試合ぶりにスタメンマスクをかぶる。22試合連続安打中の岡林勇希外野手は、球団記録の25試合に向けて「1番・中堅」で出場。9日の同戦でに左手に死球を受け、途中交代した細川成也外野手も「3番・右翼」で名を連ねた。

【中日】

1番・中・岡林

2番・左・大島

3番・右・細川

4番・三・石川昂

5番・一・ビシエド

6番・二・高橋周

7番・捕・石橋

8番・遊・龍空

9番・投・仲地

【DeNA】

1番・左・佐野

2番・右・大田

3番・中・関根

4番・二・牧

5番・一・ソト

6番・遊・京田

7番・捕・山本

8番・三・林

9番・投・浜口