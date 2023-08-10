前日死球を受けた細川成也は「3番・右翼」でスタメン出場、ドラフト1位仲地礼亜が2勝目を目指す【中日スタメン】
2023年8月10日 17時21分
◇10日 DeNA―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はドラフト1位新人の仲地礼亜投手が4度目の先発で、2勝目を目指す。石橋康太捕手が7月29日の巨人戦（東京ドーム）以来10試合ぶりにスタメンマスクをかぶる。22試合連続安打中の岡林勇希外野手は、球団記録の25試合に向けて「1番・中堅」で出場。9日の同戦でに左手に死球を受け、途中交代した細川成也外野手も「3番・右翼」で名を連ねた。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・二・高橋周
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・仲地
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・二・高橋周
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・仲地
【DeNA】
1番・左・佐野
2番・右・大田
3番・中・関根
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・遊・京田
7番・捕・山本
8番・三・林
9番・投・浜口
1番・左・佐野
2番・右・大田
3番・中・関根
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・遊・京田
7番・捕・山本
8番・三・林
9番・投・浜口
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