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前日死球を受けた細川成也は「3番・右翼」でスタメン出場、ドラフト1位仲地礼亜が2勝目を目指す【中日スタメン】

2023年8月10日 17時21分

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前日に死球を受けた細川の左手には治療が施されていた

前日に死球を受けた細川の左手には治療が施されていた

◇10日　DeNA―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はドラフト1位新人の仲地礼亜投手が4度目の先発で、2勝目を目指す。石橋康太捕手が7月29日の巨人戦（東京ドーム）以来10試合ぶりにスタメンマスクをかぶる。22試合連続安打中の岡林勇希外野手は、球団記録の25試合に向けて「1番・中堅」で出場。9日の同戦でに左手に死球を受け、途中交代した細川成也外野手も「3番・右翼」で名を連ねた。
【中日】
1番・中・岡林
2番・左・大島
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・一・ビシエド
6番・二・高橋周
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・仲地
【DeNA】
1番・左・佐野
2番・右・大田
3番・中・関根
4番・二・牧
5番・一・ソト
6番・遊・京田
7番・捕・山本
8番・三・林
9番・投・浜口
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