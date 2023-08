『Pokemon × ENHYPEN One and Only CAMPAIGN at SHIBUYA109』を開催

韓国の7人組グループ・ENHYPENが『ポケットモンスター』の音楽プロジェクト「Pokemon Music Collective」に参加し、「One and Only」をリリースしたことを記念し、東京・SHIBUYA109渋谷店で8月21日~31日まで『Pokemon ×ENHYPEN One and Only CAMPAIGN at SHIBUYA109』を開催することが10日、発表された。

このキャンペーンのビジュアルが内外観に掲出されるほか、エントランスなど店内さまざまな場所で動画を放映。館内BMGに「One and Only」を使用。地下1階のポップアップスペースでは、「One and Only」を含むCDの予約販売やミュージックビデオの衣装展示も行われる。

26・27日の2日間限定(前10:00~後8:00)で、店頭イベントスペースにオリジナルフォトスポットを設置。「One and Only」のMVに登場するポケモンのぬいぐるみを持って、ENHYPENのパネルと一緒に撮影できる。

館内では、1会計2000円(税込)以上の購入者を対象に、「Pokemon ×ENHYPEN One and Only CAMPAIGN at SHIBUYA109」オリジナルステッカー(1種)がもらえるキャンペーンも実施される。21日からの先着で、なくなり次第終了となる。

関連キーワード エンタメ総合