『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023』ロゴ

ROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局は10日、2024年の野外フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』について、8月に千葉市蘇我スポーツ公園、9月に茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開催すると公式サイトで発表した。

同事務所は「2000年にひたちなかで始まったロック・イン・ジャパンは、来年で25周年を迎えます。25周年を記念して2024年は、ロック・イン・ジャパンを、蘇我に加えて、ひたちなかでも開催します」と伝えた。

千葉市蘇我スポーツ公園で開催される『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』は2024年8月の第1週・第2週の5日間(詳細日程は後日発表)。国営ひたち海浜公園で開催される『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』は2024年9月14・15日、21~23日の5日間で、GRASS STAGE 1ステージでの開催となる。詳細は後日発表される。

この発表をめぐっては、一部マスコミが先行して報じ、主催者側が抗議の声明を発表。SNSを中心に話題となっていた。

