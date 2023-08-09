本文へ移動

立命館宇治２―１０神村学園　神村学園、１８安打で圧倒

2023年8月9日 20時14分 (8月9日 20時26分更新)
　立命館宇治に勝利し、駆け出す神村学園ナイン＝甲子園

　立命館宇治に勝利し、駆け出す神村学園ナイン＝甲子園

　神村学園が長打６本を含む１８安打と鋭いスイングで圧倒した。一回に秋元、正林の連続二塁打で先制。以降も小刻みに加点した。今岡歩は六回に中越え２ランを放ち３安打４打点。先発の松永は制球を乱す場面はあったが、九回途中まで２失点と崩れなかった。
　立命館宇治は十川が七回途中までで１３安打６失点。打線は２併殺打とつながりを欠いた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧