神村学園が長打６本を含む１８安打と鋭いスイングで圧倒した。一回に秋元、正林の連続二塁打で先制。以降も小刻みに加点した。今岡歩は六回に中越え２ランを放ち３安打４打点。先発の松永は制球を乱す場面はあったが、九回途中まで２失点と崩れなかった。

立命館宇治は十川が七回途中までで１３安打６失点。打線は２併殺打とつながりを欠いた。

