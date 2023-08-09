本文へ移動

スケボー堀米が始球式　巨人阪神戦「１００点付けたい」

2023年8月9日 20時14分 (8月9日 20時26分更新)
　始球式を務める、スケートボード男子ストリートの東京五輪金メダリスト、堀米＝東京ドーム

　始球式を務める、スケートボード男子ストリートの東京五輪金メダリスト、堀米＝東京ドーム

　スケートボード男子ストリートの東京五輪金メダリスト、堀米（ＭＩＸＩ）が９日、東京ドームの巨人阪神戦に始球式役で登場。背番号７の巨人ユニホーム姿で、捕手の大城卓へときれいな球筋の１球を投じた。「すごく緊張したが、ちゃんと投げることができてよかった。１００点を付けたいと思う」と満足げだった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧