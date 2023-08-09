関智一

ABEMAの人気声優バラエティー番組『声優と夜あそび』の特別番組『声優28時間テレビ大感謝祭 ～Challenge Again～』が、8月11日午後6時より28時間生放送される。これを記念して番組公式SNSで発起人である関智一のインタビューが公開された。

『声優28時間テレビ大感謝祭 ～Challenge Again～』（通称『声優28時間テレビ』）は、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』の特別番組。昨年8月に、『声優と夜あそび』5周年を記念し、初の『声優28時間テレビ』を放送。声優陣や著名人総勢50名以上が出演し、Twitter世界＆日本トレンド2位を獲得するなど大きな盛り上がりをみせた。

昨年は馬に短距離レースを挑むバラエティー企画「世紀の異種短距離レース！声優vs馬」に現役声優たちが挑戦。元競走馬のウーロンに短距離レースを挑むというもので、千葉「冨里トレーニングファーム」の1周オーバルコース（ダート）250メートルで、浪川大輔（第3レース）、畠中祐（第1レース）、松本梨香（第2レース）が挑戦して、まさかの畠中祐が勝利し日本中を驚かせた。

2回目となる今年は、“Challenge Again”がテーマに、今年も豪華声優陣とともに、“夜あそび”ならではの企画で、笑いと感動を届けていく。

昨年、関は新型コロナウイルス感染の影響で不参加であり、今年から初参加。楽しみなことを聞かれると「声優スーパーカートリオ集結！世紀の異種バトル。前回ね、馬との対決が面白かった。病床で私も携帯で見ていました。それがまた再来する」と期待。

しかし、「スーパーカートリオの意味がわからない。それは何なのか？ 注目しています。不眠で楽しみたいと思います。まったく寝ず、全部出る覚悟で臨んでいます。翌日休みにします」と意気込んだ。

■タイムスケジュール

【8月11日（金・祝）】

夜6時頃〜「オープニング」

出演：関智一

夜6時30分頃〜「人気声優大集合！絶品グルメ争奪！真夏のクイズ大会 第1部」

出演：安元洋貴、上坂すみれ、浪川大輔、関智一、金田朋子、仲村宗悟、山寺宏一、岩田光央、前野智昭、三上枝織、そびー

夜8時30分頃〜「夜あそび初海外ロケ！浪川･花江が行く！常夏チャレンジ旅inグアム」（VTR）

出演：浪川大輔、花江夏樹

夜9時30分頃〜「人気声優大集合！絶品グルメ争奪！真夏のクイズ大会 第2部」

出演：安元洋貴、白井悠介、下野紘、浪川大輔、関智一、岡本信彦、金田朋子、仲村宗悟、福山潤、佐藤拓也、内田彩、徳井青空、畠中祐、大河元気、ファイルーズあい、そびー

夜11時40分頃〜「スーパーレジェンドの声を聴け！羽佐間道夫×関智一SP対談」（VTR）

出演：関智一、羽佐間道夫

深夜0時頃〜「ABEMA PPV ONLINE LIVE」生配信企画1「未公開映像大放出！あのロケをアゲイン！〜浪川・花江＠グアム編〜」

出演：浪川大輔、花江夏樹

深夜1時頃〜「ABEMA PPV ONLINE LIVE」生配信企画2「未公開映像大放出！あのロケをアゲイン！〜金田・仲村・そびー＠タイ編〜」

出演：金田朋子、仲村宗悟、そびー

深夜1時頃〜「朝まで生ウォーカーズ！〜50歳同期声優で飲んでみた。〜」

出演：森久保祥太郎、かかずゆみ、小西克幸、斎賀みつき、阪口大助、鳥海浩輔、野島裕史、平川大輔

深夜3時30分頃〜「出張！安元くんと愉快な夜あそびADたち Part1」（VTR）

出演：安元洋貴

【8月12日（土）】

朝6時頃〜「せき散歩」

出演：関智一

朝8時50分頃〜「ととのいダミヘをお届け！賢章･花江･界人の朝から生サウナ」

出演：花江夏樹、石川界人、小野賢章

午前11時30分頃〜ライブイベント「声優28時間テレビ 中夜祭 第1部」＠恵比寿ガーデンホール

出演：安元洋貴、浪川大輔、金田朋子、仲村宗悟、森久保祥太郎、岩田光央、林勇、三上枝織、徳井青空、そびー

午後1時35分頃〜「出張！安元くんと愉快な夜あそびADたち Part2」（VTR）

出演：安元洋貴

午後2時45分頃〜「ついに対面！トップ声優×声優の卵」（VTR）

出演：森久保祥太郎、阿部敦、小野友樹、徳井青空

午後4時頃〜ライブイベント「声優28時間テレビ 中夜祭 第2部」＠恵比寿ガーデンホール

出演：安元洋貴、花江夏樹、関智一、岡本信彦、金田朋子、仲村宗悟、森久保祥太郎、石川界人、岩田光央、小野賢章、そびー

夜6時頃〜「細谷怪談 '23夏〜ほんとにあった怖い話をほんとに出そうな場所で語り合ってみた件〜」（VTR）

出演：細谷佳正、岡本信彦、シークエンスはやとも

夜7時15分頃〜「世紀の異種バトル 声優スーパー力ートリオ集結！」

出演: 浪川大輔、シークレットゲスト 解説:岩井勇気(ハライチ) 実況:清野茂樹

夜8時頃〜「新記録を塗り変えろ！金田朋子のわんこそば チャレンジアゲイン！」

出演: 金田朋子

夜9時頃〜「大フィナーレ」

出演: 安元洋貴、浪川大輔、花江夏樹、関智一、岡本信彦、金田朋子、仲村宗悟、森久保祥太郎、石川界人

夜10時頃〜「ABEMA PPV ONLINE LIVE」生配信企画3「声優28時間テレビ スペシャル後夜祭」

出演: 安元洋貴、浪川大輔、花江夏樹、関智一、岡本信彦、金田朋子、仲村宗悟、石川界人

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