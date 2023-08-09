自民党茂木派（平成研究会）は９日、横浜市のホテルで夏季研修会を開き、派閥会長の茂木敏充幹事長の下、結束を確認した。派内に強い影響力があったＯＢの青木幹雄元参院議員会長が６月に死去。岸田文雄首相の後継「ポスト岸田」に名前が挙がる茂木氏は、求心力強化を図りたい考えだ。

茂木氏はあいさつで「平成研は内閣や党、国会の中核で岸田政権を支えてきた」と強調。「政権運営や政治の安定に欠かせないグループだとの責任感を持って、国政やさまざまな課題に取り組みたい」と呼びかけた。

茂木派は５４人（衆院３３人、参院２１人）が所属する党内第３派閥。第２派閥の麻生派と共に、主流派として首相を支える。



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