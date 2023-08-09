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中日、鈴木博志が2カ月ぶり先発！７月月間ＭＶＰ受賞の岡林勇希とDeNA先発バウアーに立ち向かう

2023年8月9日 17時17分

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試合前練習で、笑顔を見せる鈴木

試合前練習で、笑顔を見せる鈴木

◇９日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合続けて野手は同じ顔ぶれ。７月の月間ＭＶＰを受賞した岡林勇希外野手と通算２０００安打まで残り１４本に迫る大島洋平外野手を中心に、相手先発バウアーを打ち破る。この日出場選手登録された鈴木博志投手が、約２カ月ぶりに先発登板する。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・一・ビシエド
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・鈴木
【ＤｅＮＡ】
１番・左・佐野
２番・中・桑原
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・右・大田
７番・捕・伊藤
８番・遊・京田
９番・投・バウアー
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