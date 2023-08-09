中日、鈴木博志が2カ月ぶり先発！７月月間ＭＶＰ受賞の岡林勇希とDeNA先発バウアーに立ち向かう
2023年8月9日 17時17分
◇９日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合続けて野手は同じ顔ぶれ。７月の月間ＭＶＰを受賞した岡林勇希外野手と通算２０００安打まで残り１４本に迫る大島洋平外野手を中心に、相手先発バウアーを打ち破る。この日出場選手登録された鈴木博志投手が、約２カ月ぶりに先発登板する。
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・一・ビシエド
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・鈴木
【ＤｅＮＡ】
１番・左・佐野
２番・中・桑原
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・右・大田
７番・捕・伊藤
８番・遊・京田
９番・投・バウアー
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・一・ビシエド
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・鈴木
【ＤｅＮＡ】
１番・左・佐野
２番・中・桑原
３番・三・宮崎
４番・二・牧
５番・一・ソト
６番・右・大田
７番・捕・伊藤
８番・遊・京田
９番・投・バウアー
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