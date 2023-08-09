◇９日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は２試合続けて野手は同じ顔ぶれ。７月の月間ＭＶＰを受賞した岡林勇希外野手と通算２０００安打まで残り１４本に迫る大島洋平外野手を中心に、相手先発バウアーを打ち破る。この日出場選手登録された鈴木博志投手が、約２カ月ぶりに先発登板する。

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・大島

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・捕・宇佐見

６番・一・ビシエド

７番・二・高橋周

８番・遊・龍空

９番・投・鈴木

【ＤｅＮＡ】

１番・左・佐野

２番・中・桑原

３番・三・宮崎

４番・二・牧

５番・一・ソト

６番・右・大田

７番・捕・伊藤

８番・遊・京田

９番・投・バウアー

