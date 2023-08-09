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ZOZOマリンスタジアム外周に3日限定でケータリングカー出店　11～13日の西武戦【ロッテ】

2023年8月9日 12時28分

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3日間限定で出店するケータリングカー（球団提供）

3日間限定で出店するケータリングカー（球団提供）

　ロッテは9日、本拠地ZOZOマリンスタジアムで11～13日に開催される西武戦で3日限定のケータリングカーが球場外周に出店すると発表した。
　この3日間は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の最終カードで、限定ケータリングカーでは、千葉県成田市にある牧場で取れた牛乳で作ったジェラートやスパイスが効いたジューシーなケバブなど、イベント期間中の夏ならではの飲食メニューが登場する。
　なお、現在出店しているケータリングカーはこの3日間は出店しない。
限定ケータリングカーの詳細は次の通り。
EL CAMION by T．Y．HARBOR Brewery（ビール）
JEST KEBAB（ドネルケバブ）
REGGINA（ナポリピッツァ）
成田ゆめ牧場（ジェラート）
茶々工房（生絞り抹茶モンブラン）
ふくろう（伊勢たまりしょうゆからあげ）
bebible（スムージー）
グリルキッチンBesideU（チキン南蛮）
8o2MEATLAB（ローストビーフ）
メディトリーナ（ネギ塩牛タン丼）
EHIMEみきゃんずキッチン（みかんジュース）
Shallow Bee（チーズステーキ）
MEAT＆MONSTER（ひとくちサイズの肉巻きおにぎり）
ローストチキンコオロギ（ローストチキン）
Hey！Riccio（カレー）
TORI．GO（チキン）
K❛Sキッチン（富士宮焼きそば）
ROCKET CHICKEN（フライドチキン）
キッチンカーまろん（ヤンニョムチキン）
ジュリーズスパイス（ナシゴレン）
Meg‵s Kitchen（マラサダ）
富貴包子楼（にらまんじゅう）
独歩ビール（岡山クラフトビール）
GOODDAYS BURGER（ハンバーガー）
極みフーズ（フランクフルト）
スマイルデリ（ガパオ丼）
mikaバインミー（バインミー）
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