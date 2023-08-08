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ボイプラ出演のクム・ジュンヒョンら「TIOT」として8・23デビュー決定　10月に日本公演も

2023年8月8日 16時22分 (8月8日 17時05分更新)
「TIOT（This time is our turn）」としてデビューするホン・ゴニ、キム・ミンソン、クム・ジュンヒョン、チェ・ウジン

「TIOT（This time is our turn）」としてデビューするホン・ゴニ、キム・ミンソン、クム・ジュンヒョン、チェ・ウジン

　グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）に出演した「REDSTART ENM」練習生、キム・ミンソン、クム・ジュンヒョン、ホン・ゴニ、チェ・ウジン「REDSTART BOYS」の4人が、「TIOT（This time is our turn）」として23日にデビューすることが決定した。
【動画】ボイプラでの4人パフォーマンス
　また、韓国でのデビュー活動後、TIOTの日本初単独ライブコンサート『BLUEPRINT : TIOT』を10月12日に大阪・ZEPP大阪ベイサイド、10月14日に東京・ZEPP羽田にて開催。パフォーマンスなど、見どころを満載の内容を予定している。
■『BLUEPRINT : TIOT』概要
10月12日（木）
大阪：ZEPP OSAKA BAYSIDE
1部　午後1時開場／午後2時開演
2部　午後6時開場／午後7時開演
10月14日（土）
東京：ZEPP HANEDA
1部　正午開場／午後1時開演
2部　午後5時開場／午後6時開演
【写真】『BOYS PLANET』ファイナリスト18人のプロフィール
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