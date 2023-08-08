おかやま山陽が１７安打の猛攻で快勝した。０―２の四回に相手の失策で追い付き、土井の適時二塁打で勝ち越し。六回は鋭いスイングが続き、打者１１人で５得点した。先発の井川が４回を投げ、２番手三宅が４回無失点と好救援。三浦が九回を締めた。

日大山形は菅井が自らの失策もあり５回２／３で８失点と崩れた。打線は１０安打したが２点どまり。

